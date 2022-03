Yoshimar Yotún a Sporting Cristal: “Me llama la atención que priorice la identificación”, analizó Michael Succar

Michael Succar habló sobre la vuelta de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal.

Una de las noticias que sonó bastante el pasado lunes 07 de marzo fue el más que probable regreso de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal. Ante esta situación, el periodista deportivo Michael Succar se mostró sorprendido por haber elegido a los ‘rimenses’ por encima de una oferta económicamente superior que recibió de parte de Alianza Lima.

“Llegó un momento en la negociación donde Alianza le ofrecía el triple que Cristal. Después Cristal se acercó haciendo un gran esfuerzo económico y terminó en el doble, no en el triple. Y eso sí me llama poderosamente la atención que en estas épocas un futbolista priorice la identificación que tiene con un determinado club, en este caso Yotún con Cristal, para resignar una oferta cuyo monto significaba el doble . Por la que finalmente termina optando. Y me ilusiona, cómo no, ver a Sporting Cristal con esa volante en Copa Libertadores”, señaló el panelista del programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Además, se mostró sorprendido por el retorno en sí de un jugador que no llega en el ocaso de su carrera, sino en la plenitud, lo cual es extraño en un mundo del fútbol donde los jugadores de jerarquía o de selección suelen ser los que tengan mayor cantidad de ofertas. “Lo que dice Diego (sorpresivo regreso) es básicamente por el momento de Yotún. Normalmente vienen en unas circunstancias distintas. Yotún llega en un momento bueno de su carrera. Sigue siendo importantísimo en la selección. Si estuviese jugando, probablemente titular. Seguramente titular. Hace poco campeón con Cruz Azul. Podemos preguntarnos, ¿qué pasó para que en este momento de su carrera no esté en otro equipo?”, añadió.

El volante peruano pegaría la vuelta al fútbol peruano para no perder ritmo de cara a la última fecha doble de Eliminatorias. | Video: Movistar Deportes

Y es que la vuelta de Yoshimar Yotún al fútbol peruano sí resulta una sorpresa. Aunque si analizamos un poco a fondo la situación, nos daremos cuenta de las razones para que haya llegado a este momento.

Para empezar, ‘Yoshi’, como bien decía Michael, venía de ser campeón el 2021 con el Cruz Azul de México, equipo que entrena otro peruano como Juan Máximo Reynoso. Sin embargo, unas diferencias económicas en la negociación para renovar hicieron que el volante peruano decidiera no extender su vínculo con la ‘Máquina Cementera’ y buscara otros rumbos desde diciembre del año pasado.

OFERTAS POR YOTÚN

El hecho de ser un jugador de selección y que además jugó un Mundial con la selección peruana (Rusia 2018) se podría pensar que las ofertas no tardarían en llegar. Y, tal y como varios periodistas nacionales comentaron, Yotún sí contó con ofertas: una de Grecia, de Brasil, de la MLS e incluso de Arabia Saudita y de Qatar. Sin embargo, la intención del futbolista peruano iría por el lado de hacer un contrato a largo plazo pero que le favorezca económicamente a su familia y a él, teniendo en cuenta que tiene 31 años y, probablemente, al menos unos 4 años más al máximo nivel. En ese sentido, la oferta de Qatar habría sido la más tentadora, pero con el inconveniente de que la liga de ese país culmina este fin de semana y el reinicio será en junio.

PROPUESTAS DE LA LIGA 1

Ahí llega la oferta de Alianza Lima, que como bien se dijo, le ofrecía mucho más que Sporting Cristal, aunque el hecho de haber tenido un recordado paso por el club de La Florida habría inclinado la balanza. Asimismo, recordemos que Yotún salió de las canteras ‘rimenses’ y fue campeón el 2012 y 2014, por lo que su decisión fue por ese lado, añadiendo que es hincha confeso.

Ahora, como también comentó Succar, es una sorpresa que un jugador priorice la identificación sobre el dinero, lo cual se ha podido corroborar en varios casos a nivel mundial, donde los jugadores no siempre regresan a los clubes donde se formaron y terminan aceptando ofertas con montos mayores de otros lados.

En un inicio, se especuló que el contrato sería hasta mediados de año y con cláusula de salida, quizás, esperando que se concrete esa opción del Medio Oriente. Aunque habría que esperar al anuncio oficial y cómo transcurran los meses.

