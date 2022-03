Vacunagate: congresista Alejandro Aguinaga fue absuelto de presuntas infracciones

El Consejo Regional III del Colegio Médico del Perú decidió absolver al congresista Alejandro Aguinaga de la acusación que enfrentaba por una presunta infracción al Código de Ética y Deontología tras ser uno de los que recibió la vacuna contra la COVID-19 de manera extraoficial. A inicios de febrero del 2021, el exministro de salud y entonces candidato al Congreso por Fuerza Popular reveló que había recibido una de las dosis de Sinopharm.

Junto a Aguinaga otros profesionales de la salud fueron absueltos de la acusación antes mencionada. Se trata de Claudia Gianoli Keller, Daniel Wiegering Gianoli, Danilo Sánchez Coronel, Sofía Sánchez Boluarte, José Gotuzzo Herencia, Gladys Ramírez Prada y Carlos Castillo Solórzano. El expediente de cada uno de ellos fue archivado.

Cabe recordar que las vacunas utilizadas para la inoculación irregular estaban destinadas para el personal médico a cargo del estudio clínico que el laboratorio chino Sinophram venía realizando en el Perú. Por ello que la denuncia contra Aguinaga registraba “indicios de transgresión” al “no haber documento de las labores que realizaba como consultor, no es médico de primer fila y no se conoce si tuvo contacto con los voluntarios del estudios”.

En marzo del 2021, pocas semanas después de revelar que había sido beneficiado con la vacuna, el parlamentario señaló que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) recalcó que su caso se trataba de una vacunación voluntaria tratándose de un consultor del ensayo clínico, “es decir, como profesional relacionado al ensayo clínico, y que la selección de las personas a ser inoculadas correspondió al equipo de investigación”.

Según un informe de la Contraloría General de la República “no se ha determinado responsabilidad administrativa ni funcional” en contra de Aguinaga. “Del mismo modo, adjunta la cartilla de vacunación en pieza original en donde se corrobora las fechas que indicó en la audiencia y se consigna como producto de la investigación”, se lee en el documento.

Ante ello, el Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios del CMP advirtió que los médicos involucrados en el caso “fueron invitados a recibir la vacuna por los investigadores principales”. Es decir, “ningún médico solicitó la vacuna”. “Todos declaramos que no hemos sido vacunados, participado en ningún estudio clínico y mucho menos sabíamos de ofrecimientos de “vacunas de cortesía”, dijo Aguinaga a inicios del 2021.

Dado que por aquellos días todavía no se había concretado la compra de ninguna vacuna, se señaló que los beneficiados no habían quitado este beneficio a ningún ciudadano. Frente a esta información, la acusación fue desestimada por carecer de valor.

CASO VACUNAGATE

Vacunagate fue el término con el que se bautizó la noticia que reveló que por lo menos 487 personas, incluyendo el presidente Martín Vizcarra y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, habían sido favorecidos con la aplicación de la vacuna de Sinopharm de manera extraoficial. Los involucrados recibieron dosis de la vacuna que llegó a nuestro país como un cargamento extra cuando el país era parte de la fase III del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm.

Martín Vizcarra, uno de los políticos que se vacunó de manera irregular.

Varios de los beneficiados alegaron haberse sometido como voluntarios en el proceso de investigación de la vacuna, pero sus nombres no aparecían en el listado oficial de aquellos que sí se habían mostrado dispuestos a colaborar con el desarrollo de la vacuna. Miembros de la familia presidencial, de la Presidencia del Consejo de ministros, Cancillería y demás estuvieron involucrados en el escándalo que ocasionó diversas renuncias en importantes cargos públicos como fue el caso de la ministra Mazzetti.

