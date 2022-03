Perú puede entrar este año a la fase endémica de la covid-19

Lima, 7 mar Perú, uno de los epicentros mundiales de la covid-19, se encuentra en la etapa de transición de la pandemia a la endemia, una fase a la que el país puede entrar entre este año y el siguiente, según informó este lunes el Ministerio de Salud. "Lo más probable es que este año o el siguiente ya debemos estar entrando a la fase endémica. Estamos en la etapa de transición. (...) Cuando uno entra a la fase endémica se va a presentar una menor magnitud en el número de casos", sostuvo en diálogo con la emisora RPP el director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco. El epidemiólogo agregó que Perú se encuentra ahora "a punto de poder terminar la tercera ola", que arrancó en enero pasado, aunque advirtió que "la pandemia todavía no ha terminado" y que este año y 2023 serán decisivos para analizar el comportamiento del virus. "Con esta tercera ola y las características de la variante ómicron lo más probable es que estemos ingresando, eso va a tomar un poco de tiempo, lo más probable es que lo que ocurra en este año nos dé una mejor indicación de si ya estamos en esa fase", agregó el funcionario del CDC. Munayco insistió en que la campaña de inmunización juega un papel clave para llegar a la endemia y destacó las "buenas coberturas de segunda dosis" que tiene el Perú, donde cerca del 76 % de la población objetivo ya cuenta con la pauta completa de vacunación. El experto, sin embargo, señaló que el país aún no ha alcanzado una cobertura mayoritaria de la dosis de refuerzo, que a la fecha recibió el 33 % de la población objetivo. "Hay regiones del interior del país, como Madre de Dios y Puno, que tienen coberturas por encima del 50 %, pero todavía no estamos llegando a coberturas óptimas. A nivel mundial también tienen que alcanzarse las coberturas", añadió. En total, la campaña de vacunación en Perú ha permitido aplicar hasta el momento más de 63,7 millones de dosis y superar las 24,8 millones de personas con las dos dosis requeridas, de las cuales 10,9 millones ya cuentan con la tercera inyección. En las últimas 24 horas, Perú sumó 3.517 nuevos casos de covid-19 y 36 decesos, con los que el país ya acumula más de 3,5 millones de contagios y 211.108 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, unas cifras que le hacen ostentar la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad. EFE csr/eat