Con parlantes y un tráiler manifestantes piden el cierre del Congreso en el frontis del parlamento

A menos de un día de que, en el Congreso de la República, el gabinete de Aníbal Torres se presente para exponer sus políticas y pedir el voto de confianza, un nutrido grupo de ciudadanos con grandes vehículos y parlantes se apostaron en la avenida Abancay para pedir el cierre del parlamento.

Los manifestantes marcharon por las calles del Centro de Lima y se dirigieron al frontis del Congreso de la República, a donde también llegaron un tráiler y una especie de grúa con parlantes. Quienes marcaban llevaban banderas del Perú, la bandera wiphala y la del partido de gobierno Perú Libre.

Además, llevaban carteles con los que apoyaban a la gestión realizada por el presidente Pedro Castillo y otros que rechazaban el trabajo del Congreso y, principalmente, de la presidenta de ese poder del Estado, María del Carmen Alva.

Por algunas horas, el tránsito de la avenida Abancay fue restringido para vehículo y solo está permitido para los peatones.

El tráiler estacionado en frente del Congreso fue usado como estrado a donde subieron algunos dirigentes y líderes que hicieron un llamado para una marcha mayor que se realizará, según mencionaron, en la Plaza San Martín a las 2 p.m.

Cabe señalar que el último sábado también se realizó otra manifestación de ciudadanos, pero esta vez a favor de la vacancia presidencial que culminó sin mayores contratiempos pasadas las 7 de la noche en la Plaza San Martín. Aquel día, también hubo otra manifestación a favor del cierre del Congreso que compartió la plaza con quienes pedían la salida de Pedro Castillo.

CONGRESISTAS PREOCUPADOS

Más temprano, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, señaló públicamente que movimientos allegados al gobierno estarían alistando “tomar por asalto el Congreso”.

“Denunció ante la opinión pública que grupos radicalizados, afines al gobierno, perpetran venir al Congreso con la finalidad de tomarlo por asalto y cerrarlo. Exhortó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a tomar las medidas urgentes para evitar un abierto golpe de Estado”, escribió en su cuenta de Twitter.

En esa línea, el congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, también indicó que la marchas para respaldar al presidente Pedro Castillo, serían para tomar “por asalto” la sede del Congreso de la República, tal como ocurrió con el Capitolio de Estados Unidos, en 2021.

“En estos días se anuncian marchas de apoyo al presidente Castillo, lo cual está bien […]. Pero me parece mal que empiecen a haber una serie de señales de que esas manifestaciones en favor del Gobierno tendrían sanción oficial para dirigirse al Congreso y tomarlo por asalto”, dijo a Canal N

“No tengo todos los datos. Acabo de decir algo que está en redes, me parece importante que no se ignoren este tipo de cosas (...) No estamos para ignorar este tipo de comunicados y mensajes”, agregó.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (de Alianza Para el Progreso) dijo que este lunes, por la tarde, hubo bastante movimiento en las afueras del Congreso por parte de “simpatizantes de Perú Libre”.

A diferencia de sus colegas Alejandro Muñante y Carlos Anderson, Lady Camones dijo esperar que las alertas de una posible toma del Congreso sean solo “sicosociales” y que los grandes vehículos usados en la marcha de este lunes no sean financiados con dinero del Estado sino con la inversión de los propios manifestantes.

