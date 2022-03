Surco: ladrón se arrodilla ante mujer y le ruega que no lo denuncie luego de robarle su celular

El delincuente terminó siendo identificado por la víctima y vecinos. | Foto: América TV (Captura)

Una joven fue víctima de robo en el distrito de Surco, y el delincuente, al ser capturado por los serenos, se le arrodilló y suplicó para no ir detenido. Sin embargo, todo esto fue en vano, ya que no solo la víctima lo reconoció sino que los vecinos también lo identificaron como el autor del crimen.

Esto sucedió en el cruce de la calle Don Francisco con el jirón Guardia Civil, en Surco. A boro de una moto lineal, dos delincuentes le arrebataron su celular y bolso con dinero a una joven que pasaba por la zona. Gracias a la rápida acción de Serenazgo, lograron capturar a uno de los malhechores.

Esto no tuvo mejor idea que arrodillarse frente a la víctima, negar todos los cargos y suplicarle que lo deje libre. “Yo no he sido, señorita. Tengo un hijo de seis años. Por favor, se lo ruego”, decía.

Además, siguió suplicándole también a los serenos. Sin embargo, uno de ellos declaró ante América TV y dijo que es común que los delincuentes intenten negar todo lo cometido y supliquen por ser liberados, una vez se dan cuenta de que van a ser detenidos. En el caso de este sujeto, no dejaba de repetir que no podía ir a prisión por su hijo de seis años.

Fue identificado como Carlos Enrique García Ríos, alias ‘Adefesio’. Los vecinos confirmaron su identidad y que se dedicaba a este tipo de robos. Fue llevado a la Comisaría de Sagitario.

No obstante, cansados del crimen que azota las calles, los vecinos decidieron prenderle fuego a la motocicleta que habría servido para perpetuar el crimen.

Ladrón se arrodilla y pidió perdón tras robar celular a mujer | VIDEO: América Tv

La oleada de crímenes parece no tener fin, en la capital, Lima. Esto pese al estado de emergencia instaurado tanto en Lima Metropolitana como en el Callao. Además, se ha habado ya de extenderlo más días.

¿QUÉ ES EL ESTADO DE EMERGENCIA?

El estado de emergencia es una medida respaldada por la Constitución Política del Perú. Esta puede ser decretada por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de ministros y debe ser solo por un plazo determinado. Según como lo crean las autoridades, puede aplicar para todo el territorio nacional o a un solo sector en específico.

El Estado de emergencia es declarado cuando se registra “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. El artículo Nº 137 de la Constitución señala que esta medida no puede exceder los 60 días y de querer se prorrogada hará falta un nuevo decreto. “En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República”, sin embargo, en este caso es la Policía la encargada del orden, la misma que contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El decreto señala que ambas instituciones deben regir sus comportamientos a partir de los decretos que regulan su accionar en estos casos.

POSIBLE AMPLIACIÓN

El pasado 24 de febrero, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, sostuvo una reunióncon el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el que abordaron temas vinculados a la seguridad. A su salida, el titular del Interior señaló a la prensa que no se descarta una ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao. Este, en principio, estaba previsto por 45 días.

“Estamos en eso. Como se ha podido apreciar, de acuerdo a los resultados que hemos mostrado, es positivo el trabajo que venimos realizando durante el estado de emergencia”, dijo Chávarry a Canal N al ser consultado por si, tras 20 días de estado de emergencia, este continuará.

