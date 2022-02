Surco: familia es encañonada por delincuentes para robarle laptop y cámara profesional

A pesar que Lima está declarada en estado de emergencia, los delincuentes siguen haciendo de las suyas. En esta ocasión, una familia fue víctima de asalto y robo por parte de unos sujetos que se bajaron de una moto lineal apuntándolos en la cabeza.

Este lamentable suceso ocurrió en el distrito de Surco, cuando una familia conformada por tres integrantes salían de una reunión de amigos, cuando de pronto fueron encañonados por estos hombres.

A pesar que las cámaras no logran registrar el ataque, la mujer y su pequeño hijo también fueron apuntados con el arma de fuego con el fin de amedrentarlos y así robarles sus pertenencias.

“Somos parte de las estadísticas de robo y asalto. Ese momento cuando me apuntaron con el arma, lo único que puede hacer es pensar en mi familia y entregar todo lo que tenía, entregar todas mis pertenencias. Me asusté mucho cuando vi que el sujeto también le apuntaba mi esposa y a mi hijo, en ese momento solo piensas en que lo material se recupera pero la vida jamás”, expresó el padre de familia.

Delincuencia en Lima.

“El sujeto me apunta primero en la cabeza y luego baja la pistola hacia la parte del abdomen y lo primero que hace es quitarme el maletín donde tengo mi laptop, luego me comienza a rebuscar y es ahí donde me quita el celular y también una cámara que tenía. Lo que sí les pido por favor es que no compren cosas robadas porque lo que hacen es seguir incrementando esta ola de delincuencia y de violencia. No sean cómplices de estos malhechores que en muchas ocasiones matan a personas por quitarles sus pertenencias”, agregó.

Por otro lado, la familia pidió apoyo a las autoridades y sobre todo al alcalde, ya que manifiestan que desde hace un tiempo atrás, la ola de delincuencia ha crecido desmesuradamente en este distrito.

“También le hacemos un llamado al alcalde de Surco que no nos abandone en está lucha frontal contra la delincuencia. Hace un tiempo en la casa con lindante a la yo vivo, le vaciaron todo, se llevaron todas sus pertenencias y nadie hizo nada. Dejaron a la familia a su suerte este distrito se ha vuelto un caos”, exclamó.

Por otro lado, hacen un llamado a la policía para que pronto den con el paradero de los delincuentes. Asimismo, la víctima contó que los ladrones eran extranjeros.

Asimismo, lo que pudieron darse cuenta es que el vehículo en donde fugan los ladrones cuenta con una placa adulterada, ya que al hacer la constatación el número de rodaje no es la misma que del modelo del vehículo.

