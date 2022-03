SMP: joven fue apuñalado en la espalda por adolescentes para robarle su mochila

Imagen de referencia. Nuevo caso de intolerancia en Antioquia. Foto: archivo particular

Todo por una mochila. Un joven fue asesinado esta madrugada con un cuchillo por dos adolescentes para robarle su mochila, le dejaron graves cortes en la espalda. El hecho ocurrió en la urbanización San Amadeo, en San Martín de Porres.

En imágenes de América Noticias se observa que la agresión ocurrió cuando el agraviado Juan Diego Castro de 18 años junto a su enamorada fueron interceptados por los menores infractores de 15 años cuando cruzaban el parque Virgen de las Mercedes.

Un vecino de la zona contó que, pese a que la víctima de asalto entregó su mochila, los menores lo apuñalaron con el cuchillo de cocina. “El chico ya había entregado las cosas. Lo han acuchillado como golpe de gracia”, narró Daniel Ccotos.

“Ahora le tienen que sacar tomografía. Está estable. Lo han cocido, lo han suturado, pero la tomografía es para conocer si comprometió los órganos internos”, dijo otros testigos llamado Miguel Castro.

El joven herido fue llevado al hospital Cayetano Heredia donde viene recibiendo las atenciones correspondientes. En tanto, un grupo de residentes de la urbanización San Amadeo atrapó a ambos infractores y los llevaron a la comisaría de Condevilla para presentar la denuncia.

HOMBRE FUE ASESINADO EN MOTOTAXI

El martes 1 de febrero, un joven con el nombre de Guillermo Pariona Oré, fue asaltado por un grupo de delincuentes para robarle su mototaxi, su canguro y su celular. La víctima se resistió y persiguió a los hampones para recuperar su vehículos. Pero ellos quienes sacaron un arma de fuego para dispararle en el pecho, provocando que cayera rápido al suelo. Ello ocurrió en la urbanización n Santa Marta, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a las cámaras de seguridad que difundió América Noticias, el hecho ocurrió aproximadamente a las 8 y media de la noche. En ese momento se estaba disputando el partido por las clasificatorias sudamericanas para el mundial de fútbol Qatar 2022 entre Perú y Ecuador, que se jugaba en el Estadio Nacional de Lima. Recordemos que el marcador quedó 1 a 1.

El hermano de la víctima fue trasladado al hospital de Canto Grande aunque fue en vano porque llegó cadáver. Los restos fueron llevados a la morgue de Lima.

Lás cámaras de seguridad mostraron que los vecinos se quedaron rodeando el cadáver del hombre asesinado, mientras esperaban una señal policial para la atención. No se observa la llegada de ningún miembro policial de la comisaría de Canto Rey, incluso no fueron solicitados por ellos mismos para realizar las diligencias. “[¿La Policía a qué hora llegaron para hacer las diligencias?] No llegaron, yo me quedé hasta las 11 y media mirando. Pero nunca llegaron”, agregó un familiar.

SICARIO ASESINÓ A JOVEN DE 17 AÑOS

Tras diversas amenazas que recibía la mujer de 17 años, la mañana del 18 de noviembre del 2021 los asesinos cumplieron su promesa y la eliminaron a tiros frente al inmueble de la Mza. G, lote 16, portada 1 de Manchay, en Pachacamac.

En el momento de la detención, “Cautivo” no estaba solo, también lo acompañaron Luis Alejandro Santiago Guerra, un sujeto de 32 años, llamado ‘Gordo’, y su hermano José Elvi Sullón Marcelo (38), conocido como ‘Deyvis’.

A Willians se le encontró una pistola Glock 380 de serie BHMM710, una cacerina abastecida; al segundo, municiones para fusil AKM; y al tercero una cacerina para fusil calibre nueve milímetros. Los tres son miembros de la banda criminal ‘Los Intocables del Sur Este’, de la cual, según la Policía, la adolescente tenía mucha información.

Cabe mencionar que el día del asesinato, la joven se encontraba frente al inmueble mencionado; cuando de pronto un hombre se acercó caminando y le disparó varios tiros en el cuerpo. Luego este sujeto escapó en una motocicleta lineal donde le esperaba otro conductor para darse a la fuga. Según testigos, los sicarios huyeron rumbo a la curva de Manchay. Pese a la rápida intervención de los agentes del orden , la joven falleció camino al hospital de La Molina.

Durante las investigaciones y gracias a la cooperación de vecinos, se llegó a dar con el paradero del asesino, es por esa razón que el 17 de febrero, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso su detención a este asesino. Sin embargo, estaba prófugo de la justicia en calidad de no habido.

Sin embargo el último domingo 06 de marzo, los agentes de la División de Homicidios que realizaban acciones de inteligencia en Ica tuvieron información que dicho sujeto y sus dos cómplices se desplazaban con dirección a Lima en un automóvil ANI-033 y fueron alcanzados en la avenida Albarracín con la calle Huanchaco, en Manchay.





