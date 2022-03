Rodrigo González sobre Luciana Fuster y su discurso por el Día de la Mujer: “¿Quién se va a sentir representada por ella?”

Rodrigo González criticó a Luciana Fuster. (Foto: Captura)

Rodrigo Gonzáles no dudó en referirse al reciente discurso de Luciana Fuster por el Día Internacional de la Mujer en el evento de celebración que realizó la Municipalidad de Breña. La modelo se encargó de compartir los videos de su participación a través de sus historias de Instagram.

Es por ello que la tarde de este 07 de marzo, el popular ‘Peluchín’ cuestionó la decisión de la Municipalidad de invitar a la chica reality como representante para conmemorar dicha fecha. Además, resaltaron las comentarios de algunos usuarios que mostraron su indignación y desacuerdo con la presencia de la influencer.

“Es normal que la gente haya reaccionado y no de la mejor forma porque pues no es una noticia muy positiva, tampoco es que Luciana sea una persona a la que hay que apedrearla ni indigna de nada”, comenzó diciendo González.

“Si están haciendo una celebración por el Día de la Mujer, ¿quién se va a sentir representada (por ella)?, ¿Por qué pensaron que en un momento álgido como este, llevar a la Luciana Fuster en representación de las mujeres? Está bien que sea conocida, pero no sabemos hasta ahora la gente que influencia”, dijo el conductor.

Por su lado, Gigi Mitre señaló que uno de los objetivos de la Municipalidad era tener rebote en redes sociales y que Luciana Fuster sabía lo que generaría su discurso. “Ella sabe lo que se venía, es como que pongan al papá de Ethel al día del padre”.

“Al señor Jorge Pozo invítenlo al día del padre y a la Melissa Paredes a la próxima celebración”, agregó el periodista mientras seguía expresando su opinión sobre el tema.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

Durante el resumen que transmitió el programa, se puedo leer algunos comentarios que escribieron los cibernautas en la página de la Municipalidad de Breña. Al parecer, el que hayan convocado a Luciana Fuster no ha sido del agrado de las personas.

“Pero si esta mujer hace quedar mal a las mujeres...metiéndose con uno y con otro con los amigos de sus parejas”, “¿Cuánto pagaron a la Faster? No que se iba a largar de la televisión”, “Que muestren públicamente cuánto le pagaron a Luciana”, son algunos comentarios que compartió el programa durante su informe.

Recordemos que Luciana Fuster se encuentra envuelta en medio de diferentes escándalos desde hace varios meses cuando comenzó a relacionarse con Patricio Parodi y posteriormente, denunció que es víctima de bullying y que la insultan en la calle.

Rodrigo González sobre Luciana Fuster y su discurso por el Día de la Mujer: “¿Quién se va a sentir representada por ella?”. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

HERMANAS DE PATRICIO PARODI MINIMIZAN A LUCIANA FUSTER

Parodi Parodi ha dejado en claro que tiene dos engreídas en su vida: sus hermanas Mafer y Majo Parodi, quienes no dudan en demostrarle cuánto lo quieren a través de redes sociales. Sin embargo, todo parece indicar que las gemelas no están contentas con Luciana Fuster, el nuevo interés amoroso del chico reality.

Como se sabe, las hermanas de ‘Pato’ Parodi todavía mantienen una excelente relación con Flavia Laos, ex pareja del guerrero. Debido a esta cercanía, se rumorea que capitán de los Guerreros todavía no invita a Luciana a su casa, puesto que las gemelas no estarían listas para aceptar en sus vidas a una nueva cuñada.

Ambas fueron invitadas a un programa digital conducido por Kiara Trigoso, en donde admitieron que prefieren a su hermano soltero y no con pareja. “¿Qué prefieren hermano soltero o hermano con novia?”, fue la pregunta que les hicieron. De inmediato, Mafer respondió “Depende, pero ahorita soltero”.

Mafer y Majo Parodi prefieren que su hermano esté soltero. (VIDEO: Youtube / Kiara Trigoso)

