María del Carmen Alva: “Es un honor ser presidenta del Congreso con la mayor presencia de mujeres en la historia”

Foto: TV Perú

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva dio inicio al Pleno Mujer a horas de la mañana donde señaló que el Congreso cuenta con el 75% de presencia femenina, lo cual es un gran honor para ella presidirlo, todo esto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

“Tengo el alto honor de presidir una mesa directiva que tiene el 75% de presencia femenina , no solo es el simbolismo en la mayor presencial de las mujeres, sino una alta responsabilidad que asumimos todas las congresistas, que mas allá de las diferencias políticas propias de la democracia, coincidimos en la necesidad de seguir avanzando en la agenda de género que nos ha permitido convocar a este Pleno Mujer el día de hoy”, señaló la parlamentaria de Acción Popular.

Alva destacó el rol de la mujer en la sociedad moderna y que esta es una fecha de reflexión y sensibilización para que no se vuelvan a olvidar las tareas pendientes que se tienen en nuestro país.

“En todo el mundo es una fecha de reflexión y sensibilización sobre el rol de las mujeres en la sociedad moderna; sin embargo, no no volveremos a olvidar las tareas pendientes que tenemos en nuestro país, donde las mujeres cumplen un rol protagónico en diversas actividades y en todos los ámbitos, demostrando con su capacidad y dedicación que los avances en cuanto a la igualdad de oportunidades. Esto no solo es producto de reconocimiento legal, sino de los merecimientos alcanzados a lo largo de la historia”, dijo en el Pleno.

Comentó también sobre la etapa histórica en la que la mujer comenzó a tener mayor participación en la política y resaltó a Matilde Pérez Palacios.

“En nuestro país la participación activa de la mujer de las decisiones del país comenzó con la conquista del voto femenino en esta gesta histórica quiero recordar a Matilde Pérez Palacios que fue electa en 1956 por el Frente Nacional de Juventudes Democráticas que fue encabezado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry”, añadió.

Por otro lado, resaltó la rendición del homenaje para las primeras mujeres parlamentarias que pasaron por el Congreso de la República:

- Irene Silva de Santolaya - Cajamarca

- Manuela López - Lima

- Alicia Blanco Montesinos - Junín

- Lola Blanco Montesinos - Áncash

- María Colina - La Libertad

- Carlota de Santolaya - Piura

- María Eleonora Silva - Junín

- Juana Ubillus de Palacios - Loreto

30-08-2021 Perú.- La Presidenta del Congreso afea a Castillo no "aclarar" las polémicas reuniones en su casa. La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, ha afeado este martes al presidente, Pedro Castillo, que no ha "aclarado" las denuncias que en los últimos días se han vertido sobre él tras unas polémicas reuniones en su residencia particular. POLITICA RENZO SALAZAR / CONTACTO PHOTO

“La mujer peruana ha demostrado coraje y valentía en la lucha social de liderazgo para sacar adelante organizaciones de bases integradas como clubes de madres y ollas comunes”, señaló.

Finalizó mencionando que el recinto del Congreso siempre tendrá presencia femenina y que se espera que en los próximos Gabinetes Ministeriales haya mayor presencia de ellas, ya que “increíblemente solo tiene 3 ministras”.

“Aquí estamos las mujeres levantando la voz cuando tenemos que hacerlo para frenar la agresión y la difamación que aún persisten en algunas voces. Este recinto del Congreso tendrá siempre nuestra presencia para reclamar como hoy mas presencia femenina en el Gabiente que increíblemente solo tiene 3 ministras”, resaltó.

Finalizó su discurso invitando a las mujeres peruanas a seguir trabajando. “Saludo a todas las mujeres de la representación nacional y las invito a seguir trabajando con la empatía, esto ha logrado que superemos nuestras diferencias que terminan siendo efímeras cuando pensamos en el futuro de nuestro país. ¡Feliz día internacional de la mujer!”

Por otro lado, la parlamentaria de Acción Popular reiteró su orgullo en su cuenta oficial de Twitter de ser la presidenta del Congreso con mayor presencia de mujeres en la historia.

“Es un honor ser presidenta del Congreso con la mayor presencia de mujeres en la historia. Hoy, en el #DiaInternacionalDeLaMujer, quiero decirte que #SomosTuVoz, y cumpliremos nuestro compromiso de representarte y legislar por un Perú con más justicia y respeto para todas. #8M2022″, se lee.





SEGUIR LEYENDO