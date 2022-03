Renuncia jefa de comunicaciones del Congreso por presuntas presiones de asesores de María del Carmen Alva

Luego de cinco meses de ostentar el cargo de jefa de la Oficina de comunicaciones del Congreso de la República, la periodista Carolina Dabdoub presentó su carta de renuncia. El motivo de su salida estaría ligado a presiones que habría recibido por parte de los asesores de la presidente del Congreso, María del Carmen Alva de Acción Popular.

Según una publicación de La República, estos habrían insistido en otorgar puestos a personas que tienen vínculos con los partidos que ofrecieron apoyo cuando Alva tuvo que enfrentar una moción de censura.

En diciembre del año pasado, una moción de censura contra la presidenta del Congreso no fue admitida a debate. En aquella ocasión, se trató de un pedido presentado por el congresista Guillermo Bermejo quien por aquellos días todavía integraba la bancada de Perú Libre. La medida habría sido motivada tras las declaraciones de legisladores españoles quienes habrían acusado a Alva de intentar deslegitimar el gobierno de Pedro Castillo.

La votación para admitir a debate aquella moción de censura tan solo tuvo 20 votos a favor frente a los 83 en contra y las 16 abstenciones. Juntos por el Perú votó en bloque a favor mientras que desde el oficialismo el voto fue dividido. Las sorpresas fueron Waldemar Cerrón, Guido Bellido y Margot Palacios que estuvieron entre quieres se abstuvieron.

Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Partido Morado y Alianza para el Progreso votaron en bloque para que esta moción no sea debativa.

Renuncia jefa de comunicaciones del Congreso por presuntas presiones de asesores de María del Carmen Alva

La carta dirigida la Oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, señala que se trata de una renuncia irrevocable, pero no menciona la acusación publicada por el mencionado diario. “Durante estos meses se ha buscado mantener la pluralidad en los contenidos elaboraos y emitidos en las plataformas informativas del Congreso, cumpliendo cabalmente con las funciones estipuladas en el Reglamento de Organización y Funciones”, se lee en el segundo párrafo de la misiva.

ROCES PARLAMENTARIOS

María del Carmen Alva lleva casi ocho meses en el cargo de presidenta del Congreso y desde su llegada ha estado en constante enfrentamiento con las bancadas cercanas al oficialismo. A finales de noviembre, tuvo que enfrentarse a una nueva moción de censura, esta vez presentada por la bancada de Perú Democrático. Poco antes, Silvana Robles de Perú Libre ya había presentado otra moción en su contra.

La moción N° 2042, firmada por Betssy Chávez, de Perú Democrático, como autora principal, y otros 19 legisladores de Perú Libre y Juntos por el Perú no fue admitida a debate. En este caso, en el que la moción solo fue presentada en contra de María del Carmen Alva, el resultado de la votación fue 35 votos a favor, 70 en contra y 4 abstenciones.

Con 36 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República rechazó la admisión a debate de la censura presentada por Perú Libre contra la presidente del legislativo, María del Carmen Alva, y la vicepresidenta, Lady Camones.

Estas fueron motivadas por la publicación del semanario Hildebrant en sus trece que reveló que durante una reunión entre congresistas opositores se discutió los diferentes caminos a tomar para concretar la vacancia de Pedro Castillo. El encuentro tuvo lugar en un hotel miraflorino al que habían acudido para un evento organizado por una ONG alemana.

María del Carmen Alva encabezó la reunión con la Fundación Friedrich Naumann. Foto: Congreso de la República

En aquel encuentro participaron María del Carmen Alva; Patricia Juárez, Hernando Guerra García (Fuerza Popular); Jorge Montoya, Alejandro Muñante (Renovación Popular); Norma Yarrow y José Williams (Avanza País); Carlos Anderson (Podemos Perú); Lady Camones (Alianza Para el Progreso) y Luis Arriola (Acción Popular). Además de los excongresistas Úrsula Letona y Jorfe del Castillo.

Además, se difundió un audio en que se logra oír a María del Carmen Alva molesta por el trato recibido por un canal de televisión al cual le habría dado una entrevista exclusiva. ¡Y Vertiz! no lo puedo creer que el domingo le he dado a Vertiz antes que a Cuarto Poder, me he peleado incluso porque me he ido a canal 9 y resulta que me están atacando. en vez de decir esto ya pasó y no poner nada. Pues la verdad que muy mal”, dijo en el audio difundido.

SEGUIR LEYENDO