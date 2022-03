Congresista Juan Mori de Acción Popular, sindicado como parte de ‘Los Niños’, pidió investigar licitaciones del MTC

Mori pidió licencia a Acción Popular mientras duren las investigaciones. Foto: Congreso

Juan Mori, uno de los congresistas de Acción Popular señalado como ‘Los niños’ del presidente Pedro Castillo, presentó una moción solicitando que se conforme una Comisión Multipartidaria encargada de investigar por 60 días las licitaciones públicas convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde las empresas chinas se adjudicaron la buena pro, pese que la aspirante a colaboradora eficaz, la empresaria y lobista Karelim López, lo sindicó de beneficiarse de estos proyectos ante la Fiscalía.

“Conformar una Comisión Multipartidaria encargada de investigar las licitaciones públicas convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías Descentralizado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”, se lee en la moción que presentó el parlamentario.

En el documento enviado porJuan Mori se pide “realizar el análisis de la selección que debe contemplar la elaboración de los términos de referencia, formación de comisión de selección, la actuación de la OSCE, desde el 01 de enero del 2018 hasta el 28 de febrero de 2022, por el plazo de 60 días calendario a partir de su instalación”.

Karelim López involucró al parlamentario en ser uno de ‘Los niños’ -que serían cinco congresistas del partido de la lampa-. Sin embargo, Mori negó que esté involucrado en esta red criminal que estaría encabezada por el presidente Pedro Castillo y negó conocer a la empresaria.

“Esa señora Karelim López, que presuntamente se ha acogido a una colaboración eficaz en un proceso de investigación a cargo del Ministerio Público, yo debo señalar que no la conozco, no conozco a las personas que han sido señaladas en su totalidad, yo niego totalmente cualquier tipo de vinculación con algunas de estas personas. Yo solicito al Ministerio Público que haga las investigaciones del caso lo más pronto posible para no mancillar mi nombre, mi honor y honra de mi familia”, dijo al programa Panorama.

También negó haber visitado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y pidió la salida de Juan Silva de esa cartera, aunque unos días después renunció a ese ministerio. Y manifestó que no conocía al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y otros involucrados en la red criminal que fue narrada por Karelim López.

PIDIÓ LICENCIA PARTIDARIA A ACCIÓN POPULAR

Juan Mori solicitó licencia partidaria a Acción Popular, por el tiempo que duren las investigaciones sobre algunas imputaciones realizadas en su contra.

“Comparto carta dirigida al presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, solicitando licencia partidaria por el tiempo que duren las investigaciones sobre supuestas imputaciones difundidas en los medios de comunicación”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El parlamentario mencionó que este pedido lo hace ante los hechos suscitados en el país referente a las declaraciones de Karelim López, “quien habría denunciando presuntos actos de corrupción en las mas altas esferas del estado peruano y que según sus versiones mi persona formaría parte de ella”.

Por esta razón, precisó que en aras de la transparencia en el ejercicio de la función pública y considerando la honorabilidad de Acción Popular, solicita la referida licencia partidaria.

Finalmente, Mori sostuvo que fue involucrado “indebidamente” por una aspirante a ser colaboradora eficaz en el caso de la supuesta organización criminal.

