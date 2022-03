Ingreso gratis para mujeres al Parque de las Leyendas, Circuito del Agua y otros lugares este 8 de marzo

Por el Día Internacional de la Mujer. | Foto: MML

Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el ingreso mujeres de diferentes edades a los espacios públicos que administran: Parque de las Leyendas, Circuito Mágico del Agua, Pantanos de Villa y clubes zonales ubicados en diferentes distritos limeños. En algunos casos, antes se deben adquirir las entradas, exclusivamente, a través del aplicativo móvil Entradas Lima.

Estos son los lugares a donde las mujeres podrás entrar gratis:

CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA

Circuito Mágico del Agua, en el Parque de la Reserva, es uno de los lugares a los cuales se podrá ingresar de manera gratuita. Cabe señalar que, normalmente, la entrada a este lugar tiene un costo de 4 soles. El horario de ingreso es de 02:00 p.m. a 9:00 p.m. Además, presenta un espectáculo multimedia en una de sus fuentes en los siguientes horarios: 06:50 p.m., 07:50 p.m. y 08:30 p.m. (Entradas gratis a través del app)

El circuito cuenta con trece fuentes controladas por computadoras. Todas estas presentan una combinación de música, luz, color e imágenes. Posee el Récord Guinness por ser el complejo de fuentes más grande del mundo en un parque público. Se inauguró el 26 de julio de 2007.

PARQUE DE LAS LEYENDAS

El Parque de las Leyendas es el principal zoológico de Lima y está ubicado en el Distrito de San Miguel. La entrada general cuesta 15 soles, mientras que por niño cobran 8 soles. Los adultos mayores de 60 años pagan 4 soles. El horario de visitas es de lunes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados). (Entradas gratis a través del app)

CLUBES ZONALES

El ingreso para las mujeres de todas las edades será gratuito en los 11 clubes zonales administrados por el Servicio de Parques de Lima (Serpar). Podrán adquirir sus entradas en las boleterías de estos espacios recreativos el mismo 8 de marzo.

Estos son clubes zonales: San Pedro (Ancón), Santa Rosa (Santa Rosa), Manco Cápac (Carabayllo), Sinchi Roca (Comas), Lloque Yupanqui (Los Olivos), Cápac Yupanqui (Rímac), Huiracocha (San Juan de Lurigancho), Cahuide (Ate), Huayna Cápac (San Juan de Miraflores), Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo) y Huáscar (Villa El Salvador).

Usualmente, en estos espacios se ofrecen paseos a caballo a S/5 y zonas de parrilla a S/15 el turno de cuatro horas, para almorzar en familia, entre otras opciones recreativas.

PANTANOS DE VILLA

El refugio de vida silvestre Los Pantanos de Villa (RVSPV) es un área natural protegida que se encuentra en el litoral del distrito de Chorrillos. El ingreso es por turnos: Primer Turno: 08:30 a.m. a 10:30 a.m.; Segundo Turno: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.; Tercer Turno: 01:00 p.m. a 03:00 p.m.; Cuarto Turno: 03:00 p.m. a 05:00 p.m. En días normales, la entrada cuesta 20 soles adultos y 10 soles para niños y mayores de 60 años.

CONSEGUIR ENTRADAS GRATIS CON EL APP

Para el caso del Parque de las Leyendas, el Circuito Mágico del Agua y los Pantanos de Villa, las entradas se deben adquirir, exclusivamente, a través del aplicativo móvil Entradas Lima. Cabe indicar que el aforo será limitado.

Pasos para adquirir las entradas:

- Descarga la app Entradas Lima, disponible en Play Store (Android) y App Store (IPhone) o ingresa a través de www.entradaslima.pe.

- Selecciona qué destino deseas visitar y elige la categoría “Entradas Gratis – Día de la Mujer”.

- El aplicativo te redirigirá a la pasarela, donde podrás seleccionar tu boleto de ingreso.

- Se generará un código QR, el cual será escaneado el día de la visita por personal municipal.

El aplicativo Entradas Lima permite comprar entradas a los principales centros de esparcimiento de administración municipal de forma segura, rápida y usando solo el celular.

Para el ingreso a los diversos atractivos será necesario presentar el carné de vacunación contra el COVID-19 (dos dosis); además, se respetarán los protocolos de bioseguridad.

La Municipalidad de Lima señaló que este 8 de marzo habrá actividades que se realizarán para promover el respeto por los derechos de la mujer y su igualdad en la sociedad.

