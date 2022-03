Funcionarios del Ministerio de la Producción tendrían fuertes vínculos con “Los niños”

Las declaraciones de Karelim López siguen destapando supuestos vínculos entre funcionarios, esta vez lo mencionado por la cuestionada empresaria conectaría el Congreso de la República con el Ministerio de la Producción. Específicamente, se trata de “Los niños”, un grupo de congresistas de Acción Popular nombrados por López durante su intento de acceder a los beneficios de colaboración eficaz.

Un reportaje de Punto Final señaló a Javier Pérez Reyes, Jorge Palomino Cordero, Ericson Chacón Gómez e Islay Soto Enciso como los funcionarios del Ministerio de la Producción que tendrían cercanía con los integrantes de la bancada de Acción Popular afines al gobierno de Pedro Castillo.

El informe encontró que en diciembre del año pasado, el abogado ancashino Pérez reyes fue designado como director general de la Dirección General de Pesca para consumo humano directo e indirecto de Produce. Los vínculos con el Congreso se darían a través de su hermano Rafael Yuri Pérez Reyes, quien trabaja en el despacho del congresista por Áncash Darwin Espinoza como uno de sus asesores principales.

Por su parte, el congresista acciopopulista dijo conocer al hermano de su subordinado y confirmó que este habría visitado su despacho para realizar coordinaciones con su familiar. Sin embargo, Javier Pérez Reyes negó rotundamente haber conocido al congresista.

El congresista también fue asistente de la unidad de auditoría interna de la Empresa Almacenera del Perú S.A. entre el 2012 y 2015. Hasta octubre de 2014 coincidió en esa compañía con el actual titular de Produce, Jorge Luis Prado, quien desde el 2009 hasta esa fecha fue el gerente de la unidad de auditoría interna.

“Yo he sido gerente corporativo de auditoría interna del Grupo Romero y Darwin, por lo que he tenido que averiguar, era un asistente de auditoría. Comprenderá que mis relaciones con él fueron muy pocas, yo más he estado abocado a todas las empresas del Grupo Romero que son más o menos 40 empresas y yo no tenía tiempo de relacionarme con él”, declaró.

OTROS CASOS

Respecto a Jorge Palomino Cordero, este fue asignado al puesto de director general de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho viceministerial de Mype e Industria. Su vínculo con el congresista de la lampa, Jorge Flores Anachi, ha sido determinada a través de las visitas a este entre los meses de setiembre y octubre del año pasado. Cabe recordar que su designación recién se logró en los primeros días de este año, apenas dos semanas después que la designación de Pérez.

También en enero de este año se concretó la designación de Chacón Gómez como director general de la Oficina de Recursos Humanos. El currículo de este nuevo funcionario menciona al congresista por Cusco Luis Aragón como una de sus referencias. Ambos han coincidido en la municipalidad de Huaychac de la región Cusco y en la Beneficencia Pública de la misma región.

Islay Soto Enciso es un acciopopulista que postuló sin éxito a la alcaldía distrital de Paucará en las elecciones de 2018, pero entre setiembre y noviembre del 2021 registra ocho visitas al despacho de Wilson Soto Palaciones, representante de su región. Ahora Soto Enciso es director de la Oficina de la programación Multianual de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Secretaría general de Produce.

Todos los nuevos funcionarios anteriormente mencionados han logrado los puesto que hoy ostentan precisamente luego de las reuniones que tuvieron con los congresistas de la bancada de Acción Popular. Según la declaraciones de Karelim López, este grupo de parlamentarios serían cercanos al gobierno del presidente Pedro Castillo.

