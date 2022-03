“Alianza Lima tiene un gran problema: juega en base a los resultados”: así fue el debate de los panelistas de ESPN Perú

Esto dijeron los panelistas de ESPN Perú sobre la victoria de Sporting Cristal ante Alianza Lima.

Sporting Cristal se impuso 1-0 ante Alianza Lima en Matute por la jornada 5 de Liga 1 2022. Los ‘celestes’ encontraron el camino de los buenos resultados, mientras que los ‘blanquiazules’ todavía no pueden calcar el buen nivel que los sacó campeón en 2021. Mira el debate de ESPN Perú sobre el partido de la fecha.

PÉTER ARÉVALO

“Cristal ganó bien y con justicia. Mosquera le ganó la pulseada a Bustos. Fue una extensión de los dos partidos de la final. Pero esta vez, Cristal sí la metió. Y lo logró a partir de una inspiración individual de ‘Canchita’ Gonzáles, el mejor jugador del torneo peruano. Esa fue la diferencia”.

JULINHO

“Se marcó la diferencia en el armado del equipo. Acertó Mosquera: escogió a los elementos que hacían daño a Alianza Lima. Bustos se equivocó en algo: me hubiera gustado arrancar con Benavente y Lavandeira”.

“El momento de Aldair Fuentes no es bueno, no está funcionando. Con un equipo como Cristal, tú tienes que poder jugadores con mucha calidad y técnica dentro del campo”.

ALEXANDRA HORLER

“Ya estamos en la quinta fecha y Alianza debería estar sumando. Pero eso no ha pasado. Este Alianza no es el que salió campeón en 2021. Hoy no le salió nada, sobre todo en el primer tiempo. Con los cambios se ordenó más”.

JORGE ESPEJO

“Cuando hablo del orden es del 4-3-3 bien definido de Mosquera. Los de Calcaterra y Christofer es superlativo en el fútbol peruano. Percy Liza está pasando por un buen momento, está creciendo. Mientras que en el 3-5-2 de Alianza, hay mucho desorden. Aldair (Rodríguez) tiene muchas ganas, pero se choca con todos. Los jugadores no saben para dónde correr.

PERCY OLIVARES

“No es que Cristal haya jugado un gran partido. Más bien, mantuvo un orden que le permitió aprovechar las falencias de Alianza. Los ‘blanquiazules’ tienen una gran problema: juegan en base a los resultados. Si van ganando se les ve mejor, pero si van perdiendo se les ve como hoy”.

“Los resultados a muchos nos confunden. Nos hacen pensar que el otro ha sido superior y no lo ha sido. Pero Cristal tiene el mérito hoy: fue un poco más ordenado que Alianza”.

Debate en ESPN Perú tras victoria de Sporting Cristal ante Alianza Lima.

