Roberto Mosquera: “Fue nuestro mejor partido porque le ganamos al campeón y en su cancha”

Roberto Mosquera le volvió a ganar el duelo a Carlos Bustos en un clásico.

Sporting Cristal sumó tres puntos importantes tras ganarle con gol de Alejandro Hohberg a Alianza Lima en Matute. Roberto Mosquera, técnico ‘celeste’, se mostró muy feliz por el desempeño de sus jugadores y reveló que hasta el momento es el mejor partido de la temporada por el rival.

“Primero he felicitado a mis jugadores porque hay que tener una personalidad definida para en una cancha y con un rival tan difícil. Creo que ganamos bien, pero el resultado no se traduce. Hicimos un buen primer tiempo, que pienso que debimos estar más finos en la definición”, sostuvo en conferencia de prensa.

El entrenador peruano se refirió a la posesión de balón. “Es una de nuestras principales armas, algunos piensan que tenerla significa hacer diez goles, pero sirve para que no la tenga el rival y cuando la sabes utilizar, pues le haces daño”.

“Yo creo que es el mejor partido que hemos jugado no solo por el resultado, sino porque le hemos ganado al campeón y en su cancha, eso no sucede siempre, asi que creo que este está por encima de todos. El primer tiempo sobre todo fue impecable”, agregó.

¿Fue su mejor partido defensivamente? Mosquera fue muy contudente en su respuesta y cree que su defensa no ha tenido malas actuaciones, sino el recibir goles es producto del mérito de los rivales. En estas cinco jornadas recibió un total de cinco tantos.

“La defensa no ha estado tan mal como se dice por ahí. Yo creo que hoy estuvo bien y en los otros partidos también. Los rivales tienen virtudes, pero eso no significa que no trabajemos, lo seguimos haciendo para ser la defensa menos batida como en años anteriores”, manifestó.

Roberto Mosquera habló del triunfo de su equipo en el estadio Alejandro Villanueva.

MOSQUERA SOBRE ‘CANCHITA’

Christofer Gonzáles volvió a ser influyente en una victoria con Sporting Cristal, lo hizo ante UTC y hoy lo ratificó ante Alianza Lima. ‘Canchita’ termina su contrato con la institución ‘bajopontina’ a final de temporada y muchos hinchas piden su automática renovación, pero otros opinan que puede volver a dar el salto al extranjero.

“Eso no es un deseo, eso pasa por quien quiere contratarlo. Yo no le puedo decir que es el momento de ir al extranjero. Él tiene que tener ofertas. (...). ‘Cancha está para jugar en cualquier parte, pero eso no depende de mi deseo”, enfatizó ‘Mou’.

Foto: Movistar Deportes

PRÓXIMO PARTIDO

Sporting Cristal recibirá en el estadio Alberto Gallardo a Academia Cantolao la próxima fecha. Su partido está programado para el domingo 13 de marzo a las 11:00 (hora peruana). El elenco de Roberto Mosquera, hasta el momento, no ha perdido en su casa. Empató con Melgar y venció a UTC.

Su rival viene de superar 3-2 a Carlos A. Mannucci en el estadio Miguel Grau del Callao . El ‘Delfín’ se lavó la cara después de una seguidilla de derrotas, sumó sus primeros tres puntos en la temporada y dejó la última posición.

Por su parte, los ‘rímenses’ se acercan poco a poco a las primeras ubicaciones. Actualmente tiene siete unidades y está a cinco de los punteros, Alianza Atlético de Sullana, Sport Huancayo y Deportivo Municipal.

SEGUIR LEYENDO