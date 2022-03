Tula Rodríguez cuenta que casi estafan a su padre y decide grabar video alertando a las personas de la tercera edad

Tula Rodríguez cuenta que su padre casi es estafado. (Video: Instagram)

Tula Rodríguez decidió grabar un video para contar el caso que vivió su padre y, de esta manera, alertar a los adultos mayores. Resulta que Don Tulo salvó de ser estafado luego que le llegará un mensaje en el celular, donde le pedía entrar a un enlace. Como se recuerda, la conductora de TV vive con su progenitor tras la muerte de su madre.

Según explicó la presentadora de En Boca de Todos, en el mensaje alertaban a su padre, indicando que le habían sustraído sus ahorros de su cuenta bancaria, y para tener mayor información, era necesario que abra dicho link. Lo bueno es que el progenitor de Tula Rodríguez no lo hizo. Fue de inmediato al banco, donde le confirmaron que habían querido estafarlo.

Muy preocupada, la presentadora de TV señaló que felizmente su padre no abrió el enlace, pero que su intención con el video era que otras personas no caigan en esta estafa.

“Ahorita estoy con mi papito y les queremos contar algo porque considero que es importante que hablemos con los adultos mayores y que nosotros también sepamos. A mi papá le llegó un mensaje diciendo, a su celular, como que tenía que poner sus datos y todo de su tarjeta, de su cuentita, porque al parecer le estaban quitando un monto”, cuenta Tula Rodríguez.

“Mi papá tenía que apretar el link, gracias a Dios mi papá no apretó el link porque él no es tecnológico, y él llamó por teléfono y no te contestaron”, agregó.

Acompañada por su padre, Tula relata que el hecho no pasó a mayores, pero su padre tuvo un gran susto. Incluso, el señor fue al banco y se animó a contar su experiencia junto a su hija.

“Entonces ya después, yo preocupado porque por ahí (cuando llamó al banco) me dijeron no señor, justamente es peligroso, le van a robar, yo me he ido al banco y en el banco, por seguridad, anularon la tarjeta y me he tenido que sacar otra nueva tarjeta. Les digo para que tengan mucho cuidado cuando les pase, en el banco me han dicho ‘señor, usted no conteste’”, contó bastante alterado producto de los nervios.

“Lo que queremos decir es que tengan mucho cuidado, no den datos personales, no den sus claves”, acotó Tula.

El padre de la conductora fue bastante firme al pedir que nunca den datos personales en su celular. “Cualquier cosa, acérquese al banco y no les conteste tampoco, ni conteste, porque yo me he asustado, he tenido que ir hasta el banco, ellos han anulado mi tarjeta, he tenido que cambiar de tarjeta”, señaló.

Finalmente, Tula Rodríguez indicó que es necesario que los adultos estén informados. “Cuidado con las estafas, de verdad que gracias a Dios solamente se asustó, pero no pasó a mayores”, dijo la animadora mientras abrazada a su padre.

TULA RODRIGUEZ RECUERDA ENTRE LÁGRIMAS AJAVIER CARMONA

Han pasado dos años desde que Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció la mañana del miércoles 30 de septiembre. Pese al tiempo, la presentadora de En Boca de Todos sigue quebrándose cada vez que recuerda al padre de su hija.

Esta vez, una reportera de Estás en Todas se acercó a la figura de América Televisión para preguntarle cuál era la canción que más la hacía llorar. Sin pensarlo dos veces, Tula respondió “Que levante la mano” del Grupo 5, canción que marcó su historia de amor con Carmona.

“Qué ironía de la vida. En ese momento (cuando recién se conocían) yo no había llorado, estaba feliz… pero ahora he llorado por un adiós. ‘Que levante la mano’ es y será mi canción siempre. La escucho en el carro y se me viene todo. Me transporta”, expresó Rodríguez.

Fue en ese momento que Tula lamentó que, debido al fallecimiento de Carmona a la edad de 56 años, él no haya podido compartir más tiempo con su hija. Ahora que ha vuelto a clases, a la presentadora le hubiera gustado llevar y recoger a Valentina del colegio junto a su esposo.

“Yo siento como si (su fallecimiento) fuera hace poco… Una fecha como la del colegio ... él estaría allí y me gustaría que vea a nuestra hija que está en secundaria, que la vea crecer. Es difícil”, expresó la conductora intentando aguantar las lágrimas y con la voz entrecortada.

Tula Rodríguez se emociona hasta las lágrimas por la canción "Que levante la mano". (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

