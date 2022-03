Luciana Fuster dio un discurso por el Día Internacional de la Mujer en la Municipalidad de Breña

Luciana Fuster celebra el Día de la Mujer dando discurso en la Municipalidad de Breña. (Foto: Instagram)

Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y ante ello, la Municipalidad de Breña celebró la fecha con un evento especial, donde la integrante de Esto es Guerra, Luciana Fuster, fue invitada para dar su discurso.

En esta reunión, a la joven se le escuchar resaltando a las mujeres emprendedoras. La modelo se encargó de compartir los videos de aquel evento a través de sus historias de Instagram.

Luciana Fuster es una joven de 23 años que participa en Esto es Guerra y es considerada influencer. La joven tiene una relación con Patricio Parodi, también participante del reality de América TV.

Recientemente, la modelo señaló en su cuenta de Instagram que era víctima de ataques a través de sus redes sociales. Tras ser presentada en Esto es Guerra, Luciana ratificó esta acusación, indicando que en la calle la tachan como mal amiga, por supuestamente haberse metido en la relación de Parodi con Flavia Laos. Entre lágrimas, Luciana aclaró que no fue así.

“El como me siento yo no viene de hoy. Hoy fue mi decisión de soltar y hablar algo que tengo hace mucho tiempo guardado. Es bastante complicado porque la gente se ha mal acostumbrado a decirnos que somos figuras públicas y tenemos que soportarlo todo. No se dan cuenta que detrás hay un ser humano”, señaló en el programa de América TV.

“El personaje puede seguir avanzando, pero la persona se destruye. Llega un momento en el que uno no aguanta más. Tengo 23 años, soy humana y tengo derecho a vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras. Eso es lo terrible y lo feo”, acotó.

La joven señaló también que suele encerrarse a llorar, pues no puede más con el bullying que sufre.

“Paro encerrada en mi cuarto llorando porque no quiero que mi mamá me vea así (...) Nunca había visto una campaña de odio y bullying tan fuerte hacia nadie. Ponen mi fotos para insultarme y denigran mi apellido”, dijo.

PATRICIO PARODI APOYA A LUCIANA FUSTER

Patricio Parodi, actual pareja de Luciana Fuster, no dudó en pronunciarse tras la fuerte declaración de Luciana Fuster, quien señaló que es presa de ataques constantes a través de las redes sociales. Además de recibir insultos en la calle.

“Estoy seguro que ella es una chica muy fuerte, va a pasar la página y la gente que actúa mal, se le va a regresar todo el mal”, señaló el modelo en Esto es Guerra.

Asimismo, Natalie Vértiz, quien se encontraba conduciendo el programa, le consultó si él también se sentía afectado por lo que está pasando la chica reality actualmente.

“De hecho me afecta, me afecta saber que la persona que quiero está mal”, confesó Patricio agregando que las críticas y ataques de los programas de espectáculos siempre han ocurrido. “Yo discrepo mucho con la prensa de este país. Yo no comparto en lo absoluto la manera de como se meten a invadir y vulnerar la privacidad de cada persona, somos personajes públicos pero debe haber un límite”.

Finalmente, le dedicó unas palabras de apoyo. “Ella sabe que tiene mi respaldo y apoyo absoluto. Mirar adelante, ignorar las criticas y las cosas negativas de la vida. Ella sabe que no le hace daño a nadie y no merece todo lo que le está pasando”.

