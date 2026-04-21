Qué se celebra el 21 de abril en el Perú: una fecha entre rupturas políticas y construcción identitaria

Un repaso por el 21 de abril permite observar acontecimientos que marcaron la política, la cultura y la organización territorial peruana, situando esta fecha como un referente dentro del calendario nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 21 de abril reúne hechos relevantes en la historia del Perú. En 1889 nació Manuel Prado Ugarteche, dos veces presidente y figura clave del siglo XX.

En 1914 nació el compositor criollo José Bazán Barrantes, seguido en 1926 por Elsiario Rueda Pinto, ambos vinculados al desarrollo musical del país. En 1950 se creó la provincia de Santa Cruz en Cajamarca, consolidando su organización territorial.

En 1992, Máximo San Román juró como presidente en oposición al autogolpe de Alberto Fujimori, en medio de una crisis institucional que marcó la historia política reciente del Perú.

21 de abril de 1889 – Nace Manuel Prado Ugarteche, presidente peruano que gobernó en dos periodos clave del siglo XX

Ingeniero y político, Manuel Prado Ugarteche nació el 21 de abril de 1889 y protagonizó una etapa decisiva en el Perú, con dos gobiernos que enfrentaron tensiones internas y escenarios internacionales complejos. (Revista Cosas)

Manuel Prado Ugarteche nació el 21 de abril de 1889 en Lima y se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes del Perú durante el siglo XX. Ingeniero de formación, desarrolló una carrera vinculada a la banca y la administración pública antes de asumir la presidencia en dos ocasiones: entre 1939 y 1945, y luego entre 1956 y 1962.

Durante su gestión enfrentó desafíos políticos y económicos, además de conflictos internacionales como el enfrentamiento con Ecuador en 1942.

Su gobierno también permitió la legalización del APRA. Tras ser depuesto por un golpe militar en 1962, se exilió en Europa, donde falleció en 1967.

21 de abril de 1914 – Nace José Bazán Barrantes, compositor criollo de valses recordados en la tradición musical peruana

Recordado por su aporte al criollismo, José Bazán Barrantes nació el 21 de abril de 1914, dejando un legado musical que trascendió gracias a interpretaciones de reconocidos artistas. (Facebook: Recuerdos de mi Padre)

José Bazán Barrantes nació el 21 de abril de 1914 y es recordado como un compositor de música criolla cuya obra, aunque poco difundida, forma parte del repertorio tradicional peruano.

Autor de valses como “Rosa Luz”, “Grata Pasión” y “Madrigal”, así como de la polca “Porteña”, su música alcanzó notoriedad gracias a interpretaciones de artistas reconocidos de la época.

Su estilo destacó por la sensibilidad de sus letras y melodías, aunque su figura permaneció discreta y alejada de la vida pública. Falleció en abril de 1985, dejando un legado valorado por estudiosos y cultores del criollismo.

21 de abril de 1926 – Nace Elsiario Rueda Pinto, compositor chalaco que dejó huella en la música criolla peruana

Desde el Callao, Elsiario Rueda Pinto nació el 21 de abril de 1926 y se convirtió en un referente del criollismo gracias a composiciones difundidas en radio y escenarios.(TV Perú)

Elsiario Rueda Pinto nació el 21 de abril de 1926 en el Callao y destacó como compositor de música criolla, dejando un legado importante en el repertorio nacional.

Desde joven participó en radio y teatro, lo que anticipó su vocación artística. Durante su etapa universitaria, combinó diversos trabajos mientras desarrollaba su talento musical, logrando reconocimiento con temas como “Chiquita linda”.

También es autor de valses como “Balcón”, “Clamor” y “Te olvidaré”, que alcanzaron gran difusión. Su obra contribuyó a la consolidación del criollismo peruano y mantiene vigencia dentro de la tradición musical del país.

21 de abril de 1950 – Se crea la provincia de Santa Cruz en Cajamarca y se consolida su organización territorial

La conformación de la provincia de Santa Cruz el 21 de abril de 1950 respondió a una demanda histórica de ordenamiento territorial en Cajamarca, consolidando su identidad regional. (AlbertoMN1)

El 21 de abril de 1950 se creó la provincia de Santa Cruz, ubicada en el departamento de Cajamarca, mediante decreto ley durante el gobierno de Manuel Odría.

Su formación respondió a gestiones iniciadas décadas antes por autoridades locales que buscaban una mejor organización administrativa del territorio. Inicialmente estuvo conformada por nueve distritos, a los que posteriormente se sumaron otros.

La provincia posee antecedentes históricos que se remontan a culturas preincaicas y se caracteriza por su diversidad geográfica y cultural. Desde su creación, ha desarrollado una identidad propia dentro de la región norte del Perú.

21 de abril de 1992 – Máximo San Román jura como presidente en rechazo al autogolpe de Fujimori

La crisis política de 1992 tuvo un momento clave el 21 de abril, cuando Máximo San Román juró como presidente en defensa de la institucionalidad democrática del Perú. (Andina)

El 21 de abril de 1992, Máximo San Román, entonces primer vicepresidente del Perú, juró como presidente en rechazo al autogolpe ejecutado por Alberto Fujimori el 5 de abril.

Su proclamación se realizó ante el Congreso disuelto, con el respaldo de un sector de parlamentarios que desconocían al régimen de facto. San Román buscó restablecer el orden constitucional y la institucionalidad democrática, aunque no logró ejercer control efectivo del gobierno.

La comunidad internacional expresó preocupación por la crisis política, mientras el país permanecía bajo el control del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.