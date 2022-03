Natalie Vértiz reaparece y da detalles sobre su salud tras ausentarse en Estas en Todas

Natalie Vértiz reaparece a través de sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Después de dejar preocupados a sus seguidores ante su ausencia en Estás en Todas, Natalie Vértiz apareció a través de sus redes sociales. La conductora de TV señaló que estaba mal de salud pero gracias a los cuidados de Yaco Eskenazi ya se siente mucho mejor.

Como se recuerda, Jaime Choca Mandros evitó dar detalles de lo que sucedía con la modelo, preocupando a los fans de la joven.

“Se ha sentido un poco mal en la noche nuestra querida Natalie. No fue nada grave, nada complicado, pero igual tiene que descansar”, señaló el conductor de TV sobre su compañera de Estás en Todas. De inmediato los usuarios de las redes sociales empezaron a preguntarse qué pasaba con la exreina de belleza.

Es así como el programa se llevó a cabo, la reportera Ximena Dávila fue la encargada de comentar sus entrevistas y algunas notas que realizó la presentadora de TV.

Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que las dudas sean respondidas. Natalie Vértiz reapareció a través de su red social para comunicar que ya se encontraba mucho mejor. Asimismo, señaló que su enfermero de cabecera la estaba engriendo en estos momentos complicados. “Gelatina for the win. Ya me siento mucho mejor. Engreimientos con mi Yaco”, señaló Vértiz.

“Me siento mucho mejor. Gracias a todos por sus mensajes. Parece que algo me cayó muy mal y no se imaginan mi noche el viernes. Menos mal que todo pasó, gracias, gracias, agracias por sus mensajes lindos”, escribió Natalie, en cuya publicación se puede ver la foto de la modelo en la cama y sin maquillaje.

De continuar con los cuidados pertinentes, todo indica que Natalie Vértiz estará de regresó el próximo sábado a Estás en Todas.

NATALIE VÉRTIZ FUE PARTE DE LOS 10 AÑOS DE ESTO ES GUERRA

Natalie Vértiz estuvo durante la primera semana de estreno de Esto es Guerra, ella fue co-conductora del programa al lado de su esposo Yaco Eskenazi, Gino Pesaressi y Carol Reali, ‘Cachaza’.

Como se recuerda, la exreina de belleza ingresó a la TV tras ser parte de Esto es Guerra, espacio donde conoció a Yaco eskenazi, 12 años mayor que ella. Tras una corta relación, la pareja tuvo a su primer hijo en marzo del 2014. Los guerreros terminaron casándose un 11 de julio del 2015, formando una de los matrimonios más estables de la farándula. En abril de 2021, la pareja anunció que esperaba a su segundo hijo.

Al igual que muchos de sus compañeros, Natalie Vértiz siguió otro rumbo pero siempre ligado a la TV. La joven tuvo la oportunidad de conducir América Espectáculos, siendo más adelante la presentadora de Estás en Todas, cuando Sheyla Rojas fue retirada del programa por protagonizar un escándalo con el futbolista Luis Advíncula.

Por su parte, Yaco Eskenazi es conductor de “En esta cocina mando yo” de América TV, junto a Ethel Pozo.

