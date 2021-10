La foto de Juanes y Residente luego del enfrentamiento con J Balvin

Muchas voces a nivel mundial se han manifestado sobre la discusión que inició J Balvin y sus intenciones de boicotear la próxima edición de los Grammy Latino; ante la respuesta de René Pérez Joglar (Residente), las redes sociales explotaron y se dieron opiniones encontradas especialmente en Colombia.

Recientemente en entrevista para EFE, el cantante Juanes fue cuestionado por la polémica que enfrenta su compatriota con el puertorriqueño y respondió: “Sinceramente después del ‘show’ estoy tan feliz, yo no quisiera entrar”, respondió al ser inquirido por la supuesta ausencia de la música urbana en las nominaciones de los Latin Grammy 2021.

Aunque el artista se ha mantenido ajeno a las polémicas, la controversia en torno a los Latin Grammy le salpicó cuando fue mencionado por Residente en un video dirigido a J Balvin en el que afirma que éste no le fue leal a pesar de que le ayudó a crecer en la industria musical.

Sin embargo, por medio de una fotografía publicada en las redes sociales del puertorriqueño, el cantante paisa le dio su apoyo indirectamente a este. Con un mensaje corto y contundente, Residente puso en evidencia la buena relación que ambos llevan.

“Más de 80 años en una foto. Siempre humilde y sencillo desde el primer día”, fueron las palabras que el boricua escribió en la foto que ya suma más de 700 mil ‘me gusta’ y 8 mil comentarios.

El último pronunciamiento de los protagonistas de la pelea lo hizo Residente el sábado pasado. En un video, René llamó “embustero” y “mentiroso” al intérprete de ‘Colores’ porque en su opinión, el colombiano faltó a lo que ambos habían hablado tras su primer rifirrafe.

Según el artista puertorriqueño, luego de haber publicado el primer video en el que comparó la música de su colega con un carro de perros calientes (haciendo referencia a que es del gusto de la gran mayoría pero poco valorada), recibió con insistencia varias llamadas para bajar dicho mensaje.

“Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes: ‘Respeto tu opinión’. ¡Qué más falso escribirme una mierd* por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes y al frente tuyo: con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú”, comentó Residente, conocido también por sus canciones con la agrupación Calle 13.

El músico también mencionó que la respuesta de J Balvin al sacar mercancía referente a lo dicho en su discusión, es un fiel reflejo de la falta de educación que no le habría brindado su padre, lo cual terminó por echar más leña al fuego.

“Dile a tu viejo que, en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero, también existe la honestidad y lealtad, esa que no tuviste con Rebeca León o Juanes, quienes te mandaron al cielo y los mandaste para el carajo”, aseguró Residente.

