J Balvin arremetió contra los Latin Grammy: “les damos rating pero no nos dan respeto”

Foto de archivo: J Balvin en la Semana de la Moda Masculina en París. Ene 16, 2020. REUTERS/Charles Platiau

El próximo 18 de noviembre se llevará a cabo la 22.ª Entrega Anual de los Latin Grammy en Las Vegas, Estados Unidos. Motivo por el cual fueron anunciados este martes los nominados en las 56 categorías de estos premios que distinguen la excelencia en la música latina de diversos profesionales como artistas, compositores, productores, ingenieros de mezcla y estudio.

Y aunque obtuvo cuatro nominaciones, J Balvin no ocultó su disgusto por la falta de representación del género en las nominaciones y porque considera que la Academia Latina ha sido irrespetuosa con el reguetón y sus exponentes, a quienes dice que no valora sino que utiliza.

Así lo expresó a través de varias publicaciones vía Twitter que, en apenas unos minutos, convirtieron al músico colombiano en uno de los temas más comentados de la plataforma, al menos en su país de origen, donde se ubicó como una de las tendencias.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó José Balvin Osorio (nombre de pila).

No obstante, la arremetida del intérprete de ‘Ahora’ y ‘Morado’ en contra de los Latin Grammy no paró allí, pues minutos más tarde le pidió al resto de sus colegas no asistir a la ceremonia que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena.

“Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento”, agregó.

Captura de pantalla Twitter

Esta decisión de la Academia de excluir a reconocidos reguetoneros en las categorías principales contrasta con la popularidad que tiene su música en las plataformas digitales, donde suelen alcanzar millones de reproducciones en sus canciones y videos, apenas horas después de ser publicados.

Es clave mencionar que algo similar ocurrió en 2019, cuando Daddy Yankee creó un movimiento en redes sociales bajo la etiqueta #SinReggaetónNoHayGrammyLatino, pues él también se quejó en aquel momento de la misma situación.

Uno de los más desilusionados por las nominaciones a los Latin Grammy de aquella edición también fue un colombiano: Maluma, quien a través de Instagram stories compartió con sus más de 40 millones de seguidores en la red un mensaje para expresar su sentir, pues no estuvo considerado en ninguna de las categorías con su álbum 11:11.

“Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación, tanto esfuerzo, el mejor disco que hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español.... Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo”, escribió.

Además de publicar en su cuenta de Instagram la imagen que ha circulado con la leyenda “Sin reguetón no hay Latin Grammy”, escribió: “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO”.

En sus stories, Yankee compartió un mensaje de Karol G, quien le agradeció la manera en que abordó la situación. “Me siento en necesidad de apoyar esta iniciativa, ya que es la única forma de hacer un llamado a que la Academia en los próximos años sea más incluyente con un género que trabaja, se esfuerza, que evoluciona y representa con grandes logros a nuestra comunidad latina en el mundo entero”, indicó Karol.