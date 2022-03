J Balvin ignora a Residente y agradece el apoyo que recibió por su madre enferma: “Lo único importante es mi familia”

J Balvin prefiere no responder los ataques que recibió de Residente. (Foto: Instagram)

J Balvin y Residente se convirtieron en tendencia mundial por la ‘tiraera’ que le dedicó el artista puertorriqueño a su examigo en el BZRP Music Sessions #49. Pese a que muchos han hablado sobre este tema, el cantante colombiano sigue guardando silencio.

Asimismo, aunque no se refirió de manera directa a los ataques de René Pérez, el intérprete de ‘Mi gente’ se grabó cantante un tema que despertó la curiosidad de todos sus fans, pues muchos pensaron que era una indirecta al boricua.

“ Deja que los problemas resuelvan, no devolviendo maldad, un caballero no habla aunque sepa la verdad , amén. Yo siempre te prometí que te iba a velar y cuidar”, se escucha en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Ante la consulta de sus seguidores, J Balvin salió a decir que el tema que estaba escuchando era una dedicatoria para su mamá, quien ya se encuentra mejor de salud tras haber sido internado en una clínica local.

“ La canción de ahorita es dedicada a mi mamá, me entiendes, a los valores, al silencio. Estoy muy feliz porque mi madre está mejor”, empezó diciendo el artista colombiano en sus redes sociales.

Minutos más tarde, J Balvin grabaría otro video agradeciendo a las personas que se preocuparon por la salud de su progenitora desde el primer momento en que dio a conocer que tenía COVID-19. Además, el reggaetonero dejó en claro que para él la familia es lo más importante en estos momentos.

“ Gracias a todos los que oraron, a todos los que estuvieron pendientes, los que me mandaron buena vibra, gracias por todo la verdad . Hay cosas que realmente lo más importante no se puede comprar, es bueno quedar en claro que lo verdaderamente importante no tiene precio”, señaló.

J Balvin hasta el momento ha preferido no responder los ataques de Residente y se mostró agradecido con todos los que rezaron por su madre.

RESIDENTE REZÓ POR LA MAMÁ DE J BALVIN

De acuerdo a Residente, él al enterarse que la mamá de J Balvin se encontraba delicada de salud, decidió retrasar el tema que había grabado contra el artista colombiano, además de rezar por su pronta recuperación, esto ante la lluvia de críticas que recibió.

“Es un tema complicado lo que pasó con él y todas estas dos semanas, lo de la mamá. Justo cuando se entera de que le voy a hacer la tiradera, porque yo sé cuándo él se enteró, empieza a subir cosas de la mamá y de él y yo ‘detengan todo, a rezar por la mamá’. Yo mismo, de verdad, lo juro por mi madre santa, empecé a rezar por su madre. Yo no rezo todos los días, pero siento que se escuchan ”, dijo.

Asimismo, René Pérez señaló que su examigo al enterarse que estaba por salir la ‘tiradera’ intentó frenarlo publicando cosas sobre su mamá, algo que no le gustó, pues aseguró que si él tuviera un hijo enfermo, no haría eso.

“Lo hice en ese momento, pero al mismo tiempo… No todo el mundo haría eso, que, si a mí me van a tirar y yo tengo a mi hijo enfermo, yo no subiría historias de mi hijo enfermo para que no me tiren, medio feo. No estoy diciendo que lo haya hecho por eso, pero me pareció que fue eso porque fue justo cuando se enteró”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: