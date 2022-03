Incendio en SJL: Dueño de fábrica ilegal se encuentra ‘no habido’ y afectados reclaman presencia del alcalde

Un incendio en una fábrica ilegal ocasionó que los vecinos perdieran sus viviendas. Foto: Andina

Después del confinamiento del incendio en una fábrica clandestina de productos químicos, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que dejó dos heridos, las personas tuvieron que escapar de sus viviendas y durmieron en las calles hasta que la municipalidad les ofrezca una salida para recuperar parte de lo que se había calcinado. Hay más de 60 familias afectadas que lo han perdido todo.

Los vecinos de la zona indicaron que se conocía que allí era una fábrica ilegal de Thinner, pero ninguna autoridad, pese a las denuncias, hizo algo para detener a la compañía ilegal. Sin embargo, actualmente el dueño de la fachada de la empresa está como ‘no habido’.

La periodista Juliana Oxenford mostró el documento que el dueño del inmueble se llama Franki Nimenias Flores Chahua, pero no se encuentra en su domicilio actualmente.

Además, se indica que la compañía está registrada en la Sunat como empresa individual con nombre ‘Química y Solventes EIRL’, los mismos que en el estado y condición del contribuyente se encuentran ‘activo’ y ‘habido’, no obstante, realizaba funciones sin permiso de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Juliana Oxenford también reveló que cuando quisieron entrevistar al alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex González, para saber por qué la empresa estaba funcionando ilegalmente y de manera irregular, el burgomaestre la canceló a último momento.

“Vecinos ya habían denunciado que ahí existía una empresa, que había Thinner y que habían otros insumos que representaban un altísimo peligro para una zona residencial donde tantísimas personas habitan”, dijo la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

Pese a que el alcalde de San Juan de Lurigancho ofreció carpas a los vecinos que habían sufrido la pérdida de sus casas debido al incendio, esto nunca sucedió, algo que ha suscitado mucha molestia en las personas.

“Hasta ahorita no hay nada. La municipalidad pasa y pasa, mira. No sé qué están esperando, ¿que hay otra desgracia? No es justo. Señor alcalde a usted me dirijo, qué hace sentado allí. Venga acá, a ver la situación que estamos pasando”, dijo una afectada.

Otro señor, que vivía al costado de la fábrica ilegal, había perdido el auto que había comprado recientemente y la bodega que le servía como sustento; y todos los pisos de su casa están inhabitables, pues quedaron totalmente calcinados.

“En esos momentos, ellos (las autoridades) prometieron, se marketearon, con el propietario, y hasta ahora sigue con los escombros aquí. Hemos tenido que venir unos vecinos para ayudar. No hemos tenido el apoyo del alcalde. No se ha hecho presente, solamente se ha marketeado, y hasta ahora no sacan (los barriles de) Thinner que están llenos”, manifestó otro vecino.

