Niño es viral tras video que hizo recordar el baile de Tobey Maguire en “Spider-Man 3″

Niño es viral tras video que hizo recordar a baile de Tobey Maguirre. Composición Infobae.

Los videos virales siguen el acecho en las redes sociales. Esta vez un grato recuerdo de del hombre araña (Spider-Man) meses después de “Spider-Man: No Way Home”. Resulta que en Twitter se viralizó el video de un niño bailando en una fiesta en donde sus pasos hicieron recordar al de Tobey Maguire en “Spider-Man 3″ (2007). Bailan similar y con la misma energía.

El video fue subido por el usuario @FredSchultz35 mostró a un pequeño reviviendo a la perfección el pegajoso baile de Peter Parker (Tobey Maguire). Además, ya tiene millones de reproducciones, más 438 mil me gusta y más de 3 mil comentarios. Ni qué decir sobre los retuits y tuits citados. Un corto clip ha alegrado y causado ternura a miles de usuarios en tiempos de pandemia.

Con la canción “We Like to Party” (Vengaboys) de fondo, el niño, sin pensar dos veces, demostró sus habilidades artísticas en plena fiesta. Tras su publicación, el clip alcanzó los 10 millones de reproducciones. Entre los comentarios aparecen como “(ustedes) no tienen idea de cuánta felicidad me trajo”; “el mejor video que he visto en mucho tiempo”; “imagínate ver a este niño y no saber que está haciendo el baile más épico en la historia del cine”; “acaba de empezar marzo y ya tengo mi nuevo video favorito del mes”.

Así fue como un niño causó la alegría de mucho y el recuerdo para algunos el mejor Spider-Man de los tres (Andrew Garfield y Tom Holland son los otros dos).

Baile de niño es viral e hizo recordar a la danza de Tobey Maguire en Spider-Man 3. Video: Twitter/@FredSchultz35.

EL BAILE DE TOBEY MAGUIRRE

Todo ocurrió en la tercera entrega de Spider-Man que interpretó Maguire en la trilogía de del director Sam Raimi (2002-2007), en donde luego cambiar su personalidad tras la aparición de Venom, dejó un momento que se convirtió muy popular entre los fanáticos. Nos referimos al particular baile de Maguire cuando sale de una tienda de ropa. Esto luego de caminar y coquetear con chicas según la filmación, e incluso tener respuesta más directas con sus superiores y otros personajes secundarios.

Baile de Tobey Maguire en "Spider-Man 3" que trajo el recuerdo por la danza de un niño que se hizo viral. Video: YouTube.

En la taquilla de Estados Unidos, en su primer fin de semana, alcanzó la cifra de 253 millones de dólares convirtiéndose en el tercer filme más taquillero de la historia de Marvel Studios. Los únicos largometrajes que han rebasado estos números son Avengers: Endgame, que ocupa el primer lugar al haber recaudado 357 millones de dólares en el 2019, y Avengers: Infinity War, que en su estreno logró llegar a 257 millones de dólares en el 2018.

En cuanto a la taquilla internacional, este largometraje ha recaudado 334 millones de dólares en cinco días y eso le dio el puesto número siete hablando de los estrenos que se han realizado este año. Otro récord que también rompió este largometraje tiene que ver con su lanzamiento en IMAX donde recaudó 36 millones de dólares a nivel mundial.

