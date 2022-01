La divertida escena de “Spider-Man: No Way Home” que fue idea de Andrew Garfield

El famoso meme de Spider-Man inspiró una graciosa escena de la cinta de Sony Pictures. (Twitter)

Spider-Man: sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home) se convirtió en un evento cumbre de la cultura popular y del internet... No solamente por su desarrollo narrativo, sino porque recreó uno de los memes más famosos del arácnido . Tom Holland confirmó que la idea provino de Andrew Garfield, pero anteriormente el intérprete de 38 años había dado detalles del proceso creativo para hacer que formara parte de la película de Marvel sin que se sintiera forzada.

En conversación con el podcast Happy Sad Confused, el actor británico reveló que, desde un comienzo, querían encontrar la escena ideal para incluir este momento icónico. “Oh, entonces estábamos tratando de descubrir lo que apuntaba, cómo íbamos a hacer el meme de señalar de alguna manera, nos tomó un tiempo, sucedió de forma natural en esa escena de los andamios con Peter 1, Peter 2, Peter 3″, comentó.

"Spider-Man: No Way Home" arrasó en la taquilla a nivel global. (Sony Pictures)

Según detalló Garfield, él tuvo una gran idea de pronto y se acercó rápidamente al director Jon Watts. “Lo tengo, lo tengo”, le dijo. “Hay un momento en el que Jacob dice: ‘¿Oye, Peter?’ y todos decimos: ‘¿Sí?’. Pero en el guion, era como, eso fue todo. Todos decimos: ‘¿Sí?’. Y en el guion, mi Peter dice: ‘Esto no va a envejecer en absoluto’, como algo un poco sarcástico”, sostuvo sobre esta línea que no terminó de convencerlos en el rodaje.

Así es como, se les ocurrió que podrían decir: “Oh, esto es adorable. Somos tan adorables. Dios, somos lindos”. Sin embargo, Andrew Garfield pensó que “no, este es el momento en el que podemos decir: ‘¿Te refieres a mí?’. Jon dijo: ‘Eso es todo. Eso es todo. Listo’. Estaba tan feliz de que funcionara” , añadió el protagonista de Tick, Tick... Boom! sobre la recreación que sobrevivió el corte final de Spider-Man: No Way Home.

Protagonizada por Tom Holland, la película dejó la puerta abierta al multiverso en el UCM. (Sony Pictures)

El multiverso se abrió camino gracias a Spider-Man

El pasado diciembre, Spider-Man: No Way Home marcó un punto de quiebre que no se veía desde Avengers: Endgame (2019). La tercera entrega con Tom Holland introdujo al multiverso en el Universo cinematográfico de Marvel a través de un hechizo de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que salió muy mal. Mientras que, Peter Parker buscaba que todos olvidaran que él es el Hombre Araña para recuperar su vida normal y salvar el futuro de su amigo y novia, ocurrió todo lo contrario: llegaron personalidades de otros universos que lo conocieron, aunque no exactamente en esta versión actual.

Doctor Octopus, Duende verde, el Hombre de Arena, Lagarto y Electro debutaron en el UCM con sus sorprendentes apariciones años más tarde desde que dieron vida a estos recordados villanos para la pantalla grande. En medio de esta batalla, el protagonista se enfrenta a una dura decisión que comprometerá su responsabilidad como superhéroe y caerá en lo más profundo para conocer el verdadero significado de llevar la máscara con la ayuda de sus predecesores.

Spider-Man: No Way Home estrenó a finales del año pasado y ya es una de las películas más taquilleras de toda la historia del cine.

