El día que Residente fue abucheado en el Vive Latino

El cantante puertorriqueño Residente se posicionó en las tendencias de redes sociales debido a su duras rimas que tiró en contra del reggaetonero colombiano J Balvin durante una sesión con el productor argentino Bizarrap.

Residente dejó en claro las inconformidades que tiene tiene con respecto al trabajo del intérprete de Safari, en donde resaltó la polémica que generó el colombiano debido a un videoclip en donde mostró a mujeres con cadenas en el cuello, por tal motivo, el puertorriqueño lo tachó de racista. No obstante también denostó sobre el contenido que muestra en redes sociales, ya que, según la canción, se cuelga de la salud mental.

En todo el tema, Residente incluyó muchas referencias al trabajo de Balvin y a sus primeros enfrentamientos, pues el rapero dijo que su contrincante era un “bobolón” por cantarle a Bob Esponja, en la canción Agua, así como también lo tundió por subir fotografías de Gandhi ante diversos ataques bélicos a nivel mundial e incluso dijo que era el Logan Paul del reggaetón.

Ante ello, fans del intérprete Muerte en Hawái enaltecieron el talento del puertorriqueño y su habilidad para lanzar duras barras en contra de sus adversarios. Sin embargo, René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, no siempre tuvo un gran recibimiento ante las multitudes.

Fue en 2007 cuando René y su agrupación Calle 13 se presentaron en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, pero no tuvo el mejor recibimiento, pues en aquellas épocas el reggaetón no era aceptado como hoy en día.

Con abucheos y esquivando objetos que provenían del público, Calle 13 interpretó Atrévete-te-te de la peor manera que un músico pueda realizar su trabajo: sin la aprobación de los espectadores. Durante dicha canción, René externó todo su sentir ante el rechazo de la audiencia, pese a ello, en ningún momento paró.

“Cuando me tiren un vaso, por favor, llénenlo de mezcal para beber, no me lo tiren vacío”, dijo René en aquella ocasión.

Qué originó la polémica con J Balvin

Es preciso recordar, que ambos protagonizaron una pelea en octubre de 2021, a raíz de que J Balvín expusiera su incomodidad con los Grammy Latino de ese año, ya que aseguraba que estos sólo utilizaban a los reggaetoneros para generarles rating.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó Balvin.

Por su parte, Residente no dudó en responderle al colombiano en un video que difundió y borró de redes sociales , en donde lo cuestionó por querer “boicotear” los premios que le rendieron tributo a la carrera musical de Rubén Blades.

“Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló Residente.

Asimismo le recordó al colombiano que durante el 2020, cuando estuvo nominado en varios premios, no pidió boicotear la ceremonia: “Tenías hasta cambio de ropa para cada premio pero como de las trece nominaciones te ganaste una solo y ahora vuelve el boicot y no sé por qué te molesta tanto porque según tú haces historia cada quince segundos”.

Tras los dichos de Residente el colombiano le comentó la publicación del video con un corto mensaje: “Respeto tu opinión”.

