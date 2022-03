Andrea San Martín: No procedió denuncia de maltrato en su contra y madre de Juan Víctor explota

Alicia Díaz volvió a referirse a Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

Tras acusar a Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu de consumir marihuana a través de las historias de su cuenta de Instagram, Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, también se pronunció sobre la denuncia que interpuso su hijo por maltrato infantil en contra de la exchica reality.

Recordemos que el pasado mes de diciembre del 2021 se expusieron los reveladores audios en el programa de Andrea Llosa en donde se escuchó a la también empresaria bastante alterada y con poca paciencia, pues a cada rato le gritaba a la pequeña debido a que no dejaba de llorar.

Pese a ello y a otras pruebas al favor del padre, la Fiscalía de la Nación declaró que no procedían las denuncias y que se dejara de investigar el caso. Según el documento oficial, se concluyó que “no se observa indicadores significativos de afectación psicológica que vaya más allá de un estado de malestar de tristeza, asociado a hechos de violencia familiar”.

Esto ha indignado a la mamá del ex tripulante de cabina, quien no dejó de expresar su molestia en sus redes sociales. Cabe resaltar que desde el comienzo de las denuncias y enfrentamientos entre su hijo y la modelo, no ha dudado en defender en reiteradas oportunidades a Juan Víctor de los ataques de la modelo.

“La Demuna no hizo ni m... Ignoraron estas y muchas pruebas. La bebé no está en desprotección y la archivaron”, comenzó escribiendo en su cuenta oficial de Instagram.

Post de Alicia Díaz en contra de Andrea San Martín. (Foto: Instagram/@aliciadvm)

Asimismo, volvió a acusar a Andrea San Martín de no dejar que la pequeña de 2 años vea a su padre y señaló que hará de todo para que su nieta Lara vuelva a reencontrarse con ella y su familia paterna.

“Lara...Protectora de la familia y lo que hacen es alejarla de su padre. No vamos a descansar hasta que la bebé pueda ver a su papá con tranquilidad en su casa”, se puede leer en Instagram.

Post de Alicia Díaz en contra de Andrea San Martín. (Foto: Instagram/@aliciadvm)

Finalmente, se dirigió al abogado de Andrea San Martín, luego de que este publicara en sus redes sociales que había ganado la demanda de maltrato.

“Y al abogado le digo algo...Yo tengo esas pruebas mucho antes que se presenten en la investigación. Ya sabes lo que puedes hacer con tus artículos porque sabemos como son las cosas”, concluyó.

(Foto: Instagram)

TAMBIÉN LA ACUSÓ DE CONSUMIR MARIHUANA

Doña Alicia mostró videos en los que se ve instrumentos que se usan para consumir marihuana sobre una repisa. Aunque no lo indicó, parece que el video fue grabado en la casa de Andrea San Martín.

“Aquí en esta repisa hay marihuana y un encendedor al alcance de las niñas. De allí las encerronas del fin de semana y mandaban a las niñas donde la abuela”, se lee en la leyenda del video que compartió la madre de Juan Víctor.

A su vez, la mamá de Juan Víctor publicó una historia de Andrea San Martín, en donde se la ve recostada en su cama junto al popular ‘Hombre roca’. Según la apreciación de Doña Alicia, ambos habrían estado bajo los efectos de la marihuana debido a su forma de hablar.

“Recontra high (drogada) y el encendedor y las pipas en medio. El día del cumple de la bebé”, se lee en el video que publicó doña Alicia.

Madre de Juan Víctor muestra pruebas para denunciar que Andrea San Martín consume marihuana. (VIDEO: Instagram/@aliciadvm)

