Punta Hermosa: taxista que fue brutalmente golpeado perdió audición del oído izquierdo

Tendido sobre una cama y hablando con la voz entre cortada, el conductor César Guillén pidió apoyo, luego que por culpa de Guillermo Mendoza, perdiera la totalidad de la audición del oído izquierdo tras recibir una fuerte golpiza en Punta Hermosa.

Como se recuerda, hace unos días presentamos el caso Guillén quien estuvo internado en UCI, luego que Mendoza le provocara un gran golpe en la cabeza solo porque su vehículo no avanzaba y generaba un poco de tráfico.

Luego de casi una semana internado, el taxista fue dado de alta, pero lamentablemente producto a esta golpiza, perdió la audición.

“Con mi familia me siento mucho mejor. En el hospital me sentía solo. Me abrazaron mis hijas, mi esposa y mis hermanos. Me dan ánimos y fuerzas. Sigo con dolor de cabeza y ya no escucho nada del lado izquierdo”, indicó este miércoles ante Magaly TV, la firme.

Por otro lado, contó que por el momento no puede trabajar porque le falta recuperar la movilidad del cuerpo y que debe seguir muchas terapias para recobrar parte de su vida cotidiana.

“No sé si cambiar de rubro o seguir con el taxi. Tengo miedo de que pueda hacer algo contra mi familia. (...) Que la justicia haga lo que tenga que hacer”, aseveró el ciudadano de 46 años.

Agresor sigue libre a pesar de confesar ser autor de brutal golpiza y de asegurar que fue consciente de todo.

Por otro lado, el abogado de César Guillén, contó que la parte denunciada intentó darle 6 mil soles para que desistan de la querella y que este sujeto quede en total libertad.

“El señor quiere dar 6.000 soles. Pensé que quería indemnizar a este hombre que no va a quedar bien, pero me dijo que solo quería dar dinero. No tiene corazón”, precisó Mario Arribas, abogado penalista.

Recordemos que Mendoza Malpartida fue entrevistado un día después de su brutal agresión. Este sujeto habló para las cámaras de Panamericana TV y mencionó que era consciente de todo lo que hacía en contra del taxista.

“Estuvimos parado en el tráfico más de 40 minutos para ser sinceros, nadie hacía nada. Había un policías en todas partes como siempre ahí en esos lugares. Nadie hacía nada y decidí mover el carro yo mismo. El accionar después de manera agresiva simplemente fue un descontrol mío no estaba ebrio, yo estaba consciente de todo lo que hacía”, explicó el autor de la agresión.

Asimismo, el agresor intentó ponerse en el papel de víctima, expresando que la familia del taxista lo estaría amenazando. Sin embargo, esta versión fue completamente rechazada por la familia de César Guillén quienes solo le piden a las autoridades justicia.

Sin embargo, Mendoza tiene varias denuncias por agresión física y verbal. Su propia hermana lo denunció por agredirla y por amenazarla. Asimismo, en el 2021 fue intervenido por la policía por conducir en estado de ebriedad.

Hasta el momento y pese a la confesión, este hombre sigue en libertad, mientras hay una familia que sufre por el daño ocasionado en contra de César Guillén.

“No entendemos qué espera la policía para detenerlo, las pruebas están, la confesión está”, explicó la hermana del agraviado.

Antes de concluir, la familia del taxista pidió apoyo para costear los gastos de las terapias y recuperación, ya que él era el único sustento de su hogar y la angustia de no poder trabajar juega en contra de la salud del taxista.

