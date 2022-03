Christofer Gonzales habló sobre el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, su actualidad futbolística y pasado en Colo-Colo

Christofer Gonzales se formó en Universitario, pero en Sporting Cristal despegó como futbolista. | Foto: Sporting Cristal

Christofer Gonzales se ha mostrado como uno de los jugadores más valiosos, tanto para Sporting Cristal como para la selección peruana. Su rendimiento ha mejorado considerablemente en los últimos años, producto de un cambio en su figura que le ha permitido tener mayor protagonismo, ayudando a los ‘celestes’ a mejorar tras el flojo inicio de la Liga 1 2022. Justamente, sobre este tema habló el volante nacional, además del partido con Alianza Lima y su pasado en Colo-Colo de Chile.

“Para nosotros es vital y muy importante tener resultados positivos. Como equipo grande, se tiene que pelear arriba. Ha sido importante sumar de a tres. Ahora trabajamos para lo que viene que será difícil, pero tenemos herramientas para tener un buen resultado el fin de semana ”, comentó el futbolista en una entrevista para el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Y es que tras un irregular comienzo en el torneo local donde sumaron apenas 1 punto en sus primeros dos partidos ante Sport Huancayo de visita y Melgar de local, el elenco ‘bajopontino’ parece haber encontrado el camino tras la última victoria ante UTC por 3-2 en el Estadio Alberto Gallardo. De hecho, ante los arequipeños y cajamarquinos Gonzales convirtió 3 goles de gran factura, salvando a su equipo, demostrando así por qué es uno de sus elementos más importantes.

CRECIMIENTO EN RENDIMIENTO DEPORTIVO

Justamente, el jugador de 29 años se refirió a la mejoría que ha tenido en su rendimiento. “ Siempre confié en mis cualidades. Año tras año siempre traté de mejorar en algunas cosas que me faltaban. Tratar de tener más carácter y protagonismo, cumplir el rol de un líder también, que es importante. Eso te dan los años y sin duda me siento en un gran momento, no solo ahora, ya hace algunos años atrás. Creo que es el tiempo, la madurez que uno va a adquiriendo. Muy feliz de estar reflejando eso”, señaló.

El volante peruano habló sobre el partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal y su momento futbolístico. | Video: Movistar Deportes

Ahora, este trabajo no viene de casualidad, pues según confesó el mismo Christofer, toma muy en cuenta el entrenamiento ‘invisible’. “ Muy aparte de trabajar en mi club, hago otro tipo de entrenamiento. Sé qué necesita mi cuerpo para la competencia y el estado físico que tengo que tener para rendir de la mejor manera”, contó.

Roberto Mosquera tuvo que ver mucho en su crecimiento, pues desde que volvió al club en el 2020, ha dado un paso adelante y se ha erigido como uno de los líderes del equipo, junto a Horacio Calcaterra u Omar Merlo. Además, le convirtió en un jugador con mayor flexibilidad para adaptarse a otras posiciones, pues lo puede utilizar como extremo, de ‘10′, de volante central o incluso como volante mixto. No por algo desde el 2020 lleva 56 partidos en total, en los que ha anotado 18 goles y ha brindado 11 asistencias.

Además, para Ricardo Gareca es un jugador muy considerado en el plantel de la ‘bicolor’, con la que cada vez más toma mayor presencia, reemplazando por momentos a Yoshimar Yotún cuando estuvo ausente o rotando con Sergio Peña.

PASADO EN COLO-COLO

Christofer Gonzales tuvo un paso por Colo-Colo de Chile desde el 2015 al 2017 en donde jugó 31 partidos y anotó 1 gol. A propósito, se refirió a su experiencia en tierras ‘sureñas’. “ No tuve muchas posibilidades de jugar. Pero no solo yo, porque hay jugadores que jugaban conmigo y que recién están jugando. Es que hubo un cambio generacional en el club que sacaron a muchos jugadores grandes, lo cual permitió que los jóvenes se puedan desarrollar mejor. Igual disfruté mucho ”, contó.

Christofer Gonzales en un partido con Colo-Colo de Chile. | Foto: Agencia Uno

