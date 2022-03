José Chávarri y su advertencia por Piero Quispe: “No inflemos a los jugadores porque ya sabemos lo que pasa”

José Chávarri pidió tener mesura con Piero Quispe, volante de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes perdió de local por 1-0 ante Barcelona SC de Guayaquil en la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2022. Y es que a pesar de haber generado innumerables ocasiones de gol, no logró convertir ninguna, algo que sí lo hizo el equipo visitante. Sin embargo, hay un jugador que sobresalió y ese fue Piero Quispe, volante de la ‘U’, quien acaparó los elogios de los prensa y de muchos hinchas. Aunque José Chávarri considera que si bien es un buen jugador, se tiene que ir de a pocos con él.

Esto se dio a raíz de los elogios en los panelistas del programa ‘Al Ángulo’, en donde incluso Michael Succar consideró que es un jugador convocable para la selección peruana. Ahí fue donde entró Chávarri, quien fue claro con su opinión sobre el volante peruano. “No subestimo a los jugadores peruanos. Hay que ser realistas. No inflemos a los jugadores porque ya sabemos lo que pasa. Quispe es un chico que tiene muchísima habilidad. Hoy (ayer) lo ha demostrado y también en algunos partidos más. Pero de ahí a decir que tiene que ser convocable, creo que hay un trecho”, comentó en el programa de Movistar Deportes.

Complementando a ello, sí cree que, en un principio, no ve que tenga problemas de autoestima o algún inconveniente mental, tal y como sucede con algunos chicos cuando tienen pocos partidos en la Primera División. “Lo que me dijo la psicóloga de Lanús es que el mayor problema que tienen los futbolistas argentinos es la autoestima, la cuestión mental. Por lo que veo, Quispe aparentemente no lo tiene. Eso es un plus y no lo ves siempre ”, añadió.

El panelista de 'Al Ángulo' pidió mesura con el volante de 20 años ante el pedido de Michael Succar de llamarlo a la selección peruana. | Video: Movistar Deportes

PRIMEROS PARTIDO EN LIGA 1

Piero Quispe debutó en Primera División el año pasado bajo la dirección técnica de Ángel Comizzo. Y si bien no jugó muchos partidos con el argentino, el poco tiempo que pudo estar sobre el campo de juego, demostró muchas condiciones por encima del resto. De hecho, su primer gol llegó en su tercer partido como profesional el 19 de julio del 2021 ante Alianza Atlético de Sullana.

Luego llegó el cambio de entrenador con Gregorio Pérez, quien le dio mayor continuidad, en parte por la lesión que sufrió el uruguayo Hernán Novick, un jugador que se desempeña en una posición similar. A partir de ahí, se erigió como uno de los futbolistas jóvenes del cuadro ‘crema’ para tener en cuenta, pues a sus 20 años exhibía una habilidad descomunal con la pelota.

Piero Quispe celebrando un gol con Universitario de Deportes por Liga 1 2021. | Foto: Club Universitario de Deportes

TEMPORADA 2022

Sin embargo, este 2022 ha sido donde ha tenido mayor protagonismo y presencia en el once titular de Universitario de Deportes. Ha jugado de titular los cuatro encuentros de la Liga 1 y fue un peligro constante para los defensas rivales. Aunque el duelo de vuelta ante Barcelona SC en Lima terminó por destapar los elogios hacia el menudo jugador. Esto debido a que pese a que la ‘U’ necesitaba voltear el partido y tenía un contexto en su contra, Quispe encaró y mostró ese desparpajo para jugar al fútbol que pocos lo tienen. Incluso anotó un gol pero fue anulado tras una posición adelantada de su compañero.

Sin duda, fue el jugador que más intentó para el elenco ‘crema’, lo cual se vio reflejado en las lágrimas que botó al final del partido, por lo que tuvo que ser consolado por sus compañeros de equipo.

CASOS PREVIOS

Ahora, como bien mencionó Chávarri, hay que tener mesura con Quispe, ya que son varios los jugadores que demostraron muchas condiciones en sus primeros partidos y luego se diluyeron. Por ejemplo, Paulo De La Cruz también tuvo buenas exhibiciones en sus primeros encuentros con la ‘U’, pero de a pocos dejó de ser tomado en cuenta. Lo mismo sucedió con Kevin Quevedo en Alianza Lima, quien por el momento no ha logrado consolidar el gran talento que demostró en un inicio. Poco a poco.

