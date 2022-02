Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: se enfrentan en el Alberto Gallardo por la fecha 2 de la Liga 1 (Foto: Sporting Cristal | Melgar)

Sporting Cristal vs Melgar: El cuadro celeste enfrenta al equipo rojinegro el domingo 13 de febrero por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal y Melgar llegan al partido de este domingo con antecedentes opuestos. Los dirigidos por el técnico Roberto Mosquera perdieron (1-0) ante Sport Huancayo en calidad de visitante en el debut y no ha sumado aún en el torneo. Por su parte, el equipo del estratega Néstor Lorenzo se estrenó con una victoria sobre Carlos A. Mannucci en Arequipa y sumó tres puntos en la tabla de posiciones.

Roberto Mosquera tendría previstos dos variantes en el equipo titular respecto a su último partido en Huancayo. El portero Alejandro Duarte volvería al arco y el atacante Fernando Pacheco estaría desde el arranque en reemplazo de Leandro Sosa.

Néstor Lorenzo no podrá contar con el atacante Kevin Quevedo que se pone a punto para entrar en la consideración del DT y tampoco el argentino Leonel Galeano. Ambos no viajaron con el plantel a Lima. Otra baja de consideración es la de Pedro Ibáñez, que deberá ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla. El equipo arequipeño repetiría el mismo once para enfrentar a Cristal, salvo la posible inclusión de Cristian Bordacahar por Jhonny Vidales.

Sporting Cristal y su plantel profesional tendrán el primer contacto con sus hinchas esta temporada 2022. Los fanáticos del club celeste podrán asistir al estadio con un aforo del 70% luego que por medidas sanitarias la institución rímense cancelo la presentación del equipo en la ‘Tarde de la Raza Celeste.’

POSIBLES ALINEACIONES DEL SPORTING CRISTAL VS MELGAR

Sporting Cristal: Alejandro Duarte, Johan Madrid, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Jhilmar Lora, Calcaterra, Jesús Castillo, Christofer Gonzáles, Fernando Pacheco, Irven Ávila y Percy Liza.

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Horacio Orzán, Paolo Reyna; Walter Tandazo, Alexis Arias; Martín Pérez Guedes, Jhonny Vidales, Luis Iberico y Bernardo Cuesta.

CANAL TV PARA VER SPORTING CRISTAL VS MELGAR

El partido Sporting Cristal vs Melgar se transmite en vivo por Gol Perú. El consorcio de televisión que tiene los derechos del club celeste en la Liga 1 y se emite vía Movistar Tv en los canales 14 y 714 HD.

¿A QUÉ HORA JUEGAN SPORTING CRISTAL VS MELGAR?

- Perú / 1:15 p.m.

- México / 12:15 p.m.

- Estados Unidos - Miami / 1:15 p.m.

- Colombia / 1:15 p.m.

- Ecuador / 1:15 p.m.

- Venezuela / 2:15 p.m.

- Bolivia / 2:15 p.m.

- Paraguay / 3:15 p.m.

- Uruguay / 3:15 p.m.

- Chile / 3:15 p.m.

- Argentina / 3:15 p.m.

- Brasil / 3:15 p.m.

- España / 7:15 p.m.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS DE SPORTING CRISTAL VS MELGAR

27/08/21 Melgar 0-1 Sporting Cristal

16/02/20 Melgar 1-0 Sporting Cristal

09/11/19 Melgar 2-3 Sporting Cristal

25/05/19 Sporting Cristal 2-3 Melgar

03/10/18 Melgar 2-0 Sporting Cristal

22/07/18 Sporting Cristal 2-0 Melgar

18/10/17 Sporting Cristal 1-2 Melgar

24/06/17 Melgar 4-1 Sporting Cristal

14/05/17 Sporting Cristal 2-0 Melgar

02/03/17 Melgar 2-2 Sporting Cristal

18/12/16 Sporting Cristal 0-0 Melgar

11/12/16 Melgar 1-1 Sporting Cristal

27/11/16 Sporting Cristal 3-2 Melgar

16/10/16 Melgar 2-0 Sporting Cristal

18/05/16 Sporting Cristal 2-1 Melgar

