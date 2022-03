VER EN VIVO Universitario vs Barcelona SC: seguir partido en Lima por Copa Libertadores 2022

VER EN VIVO Universitario vs Barcelona SC: partido por fase 2 vuelta de Copa Libertadores 2022.

VER EN VIVO Universitario vs Barcelona SC. Tras caer 2-0 en la ida, los ‘cremas’ salen con la obligación de ganar en casa para buscar un lugar en la siguiente fase de Copa Libertadores 2022. Aquí podrás conocer qué resultados necesitan los peruanos para lograr la clasificación. Revisa más abajo los horarios y canales del encuentro.

Álvaro Gutiérrez, técnico de los locales, habló en la previa del choque con los ecuatorianos. “Será difícil el partido del miércoles. Si no ganábamos a César Vallejo, quedábamos muy relegados. Yo no sé lo que va a pasar, pero vamos a enfrentar a un equipo que plantear una estrategia, y a nosotros solo nos sirve ganar”, lanzó.

“Me preocupa el tema físico. Cuando vimos el fixture (5 partidos en 15 días) me preocupé. Nos tomamos con seriedad todos los torneos. Con los ‘poetas’ tuve que hacer cambios para refrescar el mediocampo. con Barcelona será muy intenso”, añadió el uruguayo.

“Yo no puedo decidir: entre el torneo local o el internacional. Los 2 tienen el mismo grado de importancia. Como llegué recién, me cuesta hacer cambios porque no sé cómo puedan rendir. No es lo mismo ver videos que verlos en el campo”, lanzó.

“Nosotros solo tenemos un camino: buscar el arco rival. Barcelona puede optar por otros caminos: esperar y salir al contragolpe, o atacar desde el inicio. Ellos saben lo que haremos. Vamos a pensar bien la estrategia para llegar con posibilidades”, acotó Álvaro Gutiérrez.

“Vamos a ver con qué herramientas contamos. Sabemos que no podemos contar con Alberto Quintero. Hernán Novick está bien y podría tener algunos minutos con Barcelona... no hay jugadores con esas características”, cerró el DT ‘crema’.

Del mismo modo, Ángel Cayetano dio sus impresiones del encuentro. “Nosotros vamos a salir a ganar. Queremos pasar. Tenemos toda la ilusión. Hay un gran equipo. Vamos con confianza para lograr el objetivo”, apuntó el mediocampista ‘charrúa’.

Alex Valera lleva 3 tantos con Universitario en la presente temporada de Liga 1. Es la principal carta de gol ante Barcelona SC.

HORARIOS DEL UNIVERSITARIO VS BARCELONA SC VUELTA POR COPA LIBERTADORES

- México / 6:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 7:30 p.m.

- Perú / 7:30 p.m.

- Colombia / 7:30 p.m.

- Ecuador / 7:30 p.m.

- Venezuela / 8:30 p.m.

- Bolivia / 8:30 p.m.

- Paraguay / 9:30 p.m.

- Uruguay / 9:30 p.m.

- Chile / 9:30 p.m.

- Argentina / 9:30 p.m.

- Brasil / 9:30 p.m.

- España / 1:30 a.m. del 3 de marzo.

CANALES PARA VER UNIVERSITARIO VS BARCELONA SC VUELTA POR COPA LIBERTADORES

- Argentina / Fox Sports 2 y Star+.

- Bolivia / ESPN 2 y Star+.

- Brasil / Star+.

- Chile / ESPN 4 y Star+.

- Colombia / ESPN 2 y Star+.

- Ecuador / ESPN 2 y Star+.

- Paraguay / ESPN 2 y Star+.

- Perú / ESPN, ESPN 2 y Star+.

- Estados Unidos / beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS CONNECT.

- Uruguay / ESPN, ESPN 2 y Star+.

- Venezuela / ESPN 2 y Star+.

