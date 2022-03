Yoshimar Yotún afirmó que todavía está “decidiendo” a qué club irá (Foto: Captura Canal N)

Yoshimar Yotún, jugador de la selección peruana, actualmente es jugador libre debido a que no cuenta con equipo y dio a conocer su postura al respecto.

Cruz Azul anunció la salida del club de Yoshimar Yotún el pasado 13 de diciembre del 2021. El futbolista peruano no extendió su contrato con el equipo mexicano y quedó libre. Días después inició bajo las órdenes del comando técnico de la selección peruana.

Tras el cierre del libro de pases en diferentes ligas, el nombre de Yoshimar Yotún ha sido voceado en Arabia, Grecia, Brasil e incluso se mencionó la posibilidad de jugar en la Liga 1 de Perú. El último partido oficial a nivel de clubes del jugador peruano fue ante Monterrey el pasado 21 de noviembre por la Liga MX.

Yoshimar Yotún fue consultado sobre su estado de ánimo a la salida de la Videna y respondió con elocuencia y buen humor: “Espectacular hermano”, afirmó en declaraciones a Canal N.

Posteriormente, ‘Yoshi’ fue cauto al responder sobre su futuro profesional, pero manifestó que está evaluando sus opciones. “Tranquilo, estoy tranquilo. Obviamente viendo cosas. Creo que estoy decidiendo lo mejor para mí y para mi futuro. Todo tranquilo”, dijo.

Yoshimar Yotún afirmó que no esperaba estar tanto tiempo sin fichar por algún club, sin embargo, valoró el trabajo realizado junto a la selección peruana. “No (lo esperaba), pero estoy trabajando muy bien. Hace mucho tiempo no hacía pretemporada. Ahora la hice y me siento bastante bien”, aseguró.

Hasta el momento, Yoshimar Yotún lleva 100 días sin disputar un partido con un club, pero con la selección peruana participó en los partidos por las Eliminatorias Qatar 2022 ante Colombia y Ecuador. Además, del duelo amistoso ante Jamaica.

Yoshimar Yotún salió del Cruz Azul de México en diciembre del 2021

LA SELECCIÓN Y YOTÚN

Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, dio a conocer la procupación del comando técnico de la selección peruana por la situación de Yoshimar Yotún relacionada al ritmo futbolístico previo a la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

“El comando técnico está buscando la mejor forma de neutralizar la situación de Yotún al no tener club. Buscar que tenga actividad con balón. En caso no consiga equipo, habría que activar nuevamente su seguro”, afirmó.

La selección peruana enfrentará a Uruguay el próximo 24 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo por la fecha 17 de las clasificatorias y el siguiente martes 28 a Paraguay en el Estadio Nacional. Yoshimar Yotún aspira a conseguir equipo previo a ambos partidos con el tiempo suficiente para llegar en óptimas condiciones.

