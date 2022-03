Alianza Lima vs. Sporting Cristal: John Jairo Mosquera lesionado, ¿llegará ante los ‘blanquiazules’?

John Jairo Mosquera jugó el 2021 en Always Ready de Bolivia, donde anotó 3 goles en 12 partidos. | Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal se prepara para afrontar el compromiso como visitantes ante Alianza Lima válido por la fecha 5 de la Liga 1 2022. Los ‘celestes’ vienen de ganar a UTC, por lo que llegan motivados y con la consigna de seguir sumando. Sin embargo, hay una noticia que preocupó a los hinchas y fue la ausencia de John Jairo Mosquera, quien fue convocado para el duelo ante los cajamarquinos debido a una lesión.

Se desconoce con exactitud este inconveniente físico, ya que la misma institución del Rímac no emitió un parte médico, pero de acuerdo con la información difundida por RPP Noticias, se trataría de una lesión en la rodilla que le ha impedido entrenar y competir a la par de sus compañeros. Por eso es que no estuvo ante el elenco que dirige Franco Navarro y que terminó en una victoria ajustada para los ‘rimenses’ por 3-2.

Por lo pronto, el colombiano ha venido realizando trabajos diferenciados y aparte del plantel, por lo que su presencia ante los ‘blanquiazules’ es una incógnita. Quedará por resolver en el transcurso de los días si el entrenador Roberto Mosquera ve una mejoría en el jugador para que pueda ser tomado en cuenta en este importante partido que se disputará en el Estadio de Matute.

POSIBLE REEMPLAZANTE

Justamente, ante la ausencia de John Jairo, el canterano Percy Liza tomó su lugar y lo hizo de gran forma, pues anotó el tercer gol de Cristal ante UTC . Además, fue uno de los puntos altos del equipo con su constante movimiento y su considerable mejoría en el juego de espaldas, requisito indispensable en un ‘9′. Sin duda, un jugador que es la competencia directa del ‘colocho’ y que puede quitarle el puesto si no mejora su estado, tanto físico como futbolístico.

Percy Liza en el partido entre Sporting Cristal vs. UTC, donde marcó 1 gol. | Foto: Sporting Cristal

JOHN JAIRO MOSQUERA EN INICIO DE LIGA 1

John Jairo Mosquera aún no ha podido estrenarse de cara al gol en lo que va de la Liga 1 2022. Disputó los primeros dos encuentros ante Sport Huancayo de visita (29 minutos) y Melgar de local (62 minutos), pero en ambos partidos se le vio, en gran parte, desconectado del equipo y con movimientos fuera tono. Todo esto le ha llevado a ser criticado por los hinchas de Sporting Cristal, quienes no consideran que, a pesar de los pocos partidos, que sea el delantero centro extranjero que debieron contratar los dirigentes del club.

CRÍTICAS

El hecho de que provenga del fútbol boliviano generó una ola de críticas hacia su fichaje, que además estuvo acompañado por unas declaraciones del entrenador Pablo Godoy, quien tuvo al atacante en Always Ready y del que considera que no se adaptó a la altura, teniendo incluso constantes problemas físicos. “Él vino a Always Ready para jugar la Copa Libertadores, pero tuvo una lesión y no se recuperó bien. En los últimos partidos, jugó e hizo un gol. Luego, se resintió la lesión. Tuvo muchas lesiones en su carrera. Este año (2021) las lesiones lo persiguieron bastante, pero lo bueno es que terminó jugando y haciendo goles. Es un jugador de área y tiene buen juego aéreo”, señaló el DT en una entrevista para Exitosa Deportes cuando se oficializó su contratación por el elenco ‘bajopontino’.

A LA SOMBRA DE EMANUEL HERRERA

Otro factor por el cual no ha sido bien recibido en el Rímac por los fanáticos, es el hecho de que el último gran ‘9′ que han tenido en el club fue Emanuel Herrera. Este logró varios impresionantes registros, entre ellos, el ser el máximo goleador en una sola temporada en el fútbol peruano con 40 goles el 2018 tras la marca que hizo Esidio el 2000 con 39 anotaciones. El año pasado ficharon a Marcos Riquelme, pero no dio la talla. Por tal motivo, es que Mosquera seguirá estando bajo la lupa de los hinchas, quienes esperan que pueda revertir la situación y mejorar de cara a lo que resta de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

