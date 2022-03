José Carvallo y la dura crítica que recibió de Juan Carlos Zubczuk a poco del Universitario vs Barcelona SC

El arquero es llamado constantemente a la selección peruana.

Juan Carlos Zubzcuk, exportero de Universitario de Deportes, habló en una reciente entrevista sobre el momento de algunos futbolistas del cuadro ‘crema’, que recibe este miércoles a Barcelona SC por el partido de vuelta de la Copa Libertadores (segunda fase previa). El exguardameta fue muy crítico con José Carvallo, quien atajará mañana en el estadio Nacional.

“José Carvallo no está en buen nivel desde hace muchos años para nivel internacional. En la Copa Libertadores pasada le hicieron un montón de goles y el muchacho sigue jugando”, comentó el exarquero de Racing Club para radio Ovación.

Además, también señaló que tanto Aldo Corzo como el arquero ‘crema’ no están para ser llamados a la ‘blanquirroja’. “Para mí, Corzo y Carvallo no son jugadores de selección. Me encantaría que hubiesen tenido otro rendimiento y que la ‘U’ hubiese sido campeón en estos años. Estos jugadores siguen siendo titulares a pesar de que no rinden”, dijo.

SOBRE GREGORIO PÉREZ

En otro momento de la entrevista, Juan Carlos Zubzcuk habló de lo hecho por el técnico Gregorio Pérez en Universitario de Deportes. Recordemos que el uruguayo salió por temas de salud y su reemplazo fue su compatriota Álvaro Gutiérrez.

“No creo que Gregorio Pérez haya hecho gran cosa en la ‘U’ porque no campeonó. Tampoco creo que tenga la verdad. Así lo veo yo. Quizá el técnico de ahora (Álvaro Gutiérrez) pueda armar un equipo poderoso como los que teníamos en nuestra época”, comentó el exguardameta.

Gregorio Pérez dirige por segunda vez a Universitario de Deportes.

HABLÓ DE LA ACTUALIDAD DE SU HIJO

Juan Carlos Zubczuk aprovechó para hablar del rendimiento de su hijo, Patrick Zubcsuk, quien hoy pertenece a Cienciano del Cusco, pero que no cuenta con minutos por decisión técnica de Gerardo Ameli. Padre e hijo han vestido la camiseta de Universitario de Deportes en su momento.

“Patrick está trabajando muy bien y está para jugar. Empezó un poco tarde la pretemporada por una lesión. Ojalá que lo pongan. Si no lo ponen, me da pena por el equipo (Cienciano) porque el arquero con más experiencia ahí es Patrick. Si jugó en una institución tan poderosa como la ‘U’ no puede estar de suplente en Cienciano. Los resultados son los que van marcando el camino que se tiene que ir tomando en un equipo. Ojalá que se aplique la justicia”, comentó.