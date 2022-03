Universitario vs. Barcelona SC: Juan José Oré elogió a Piero Quispe y Alex Valera previo a duelo por Copa Libertadores

Juan José Oré destacó a Piero Quispe y Alex Valera, quienes son dos de los jugadores más importantes de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes tendrá un duro compromiso la noche de este miércoles 02 de marzo cuando reciba a Barcelona SC de Guayaquil en un partido por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2022. Con el marcador abajo, los ‘cremas’ buscarán voltear la serie y luchar por acceder a la siguiente etapa. En ese sentido, Juan José Oré elogió las cualidades de Piero Quispe y Alex Valera, de quienes resaltó la importancia que tiene en el equipo.

“ Quispe es un chico con mucho talento, me ha gustado mucho, no le tiene miedo a los rivales ni a la patada, pide la pelota. Quiere jugar, hacer jugar al equipo. Creo que hay que saberlo llevar, hay que fortalecerlo mejor para que no dure 70 u 80 minutos sino más de un partido y más adelante sea vendido a un club del extranjero. Ha demostrado que tiene que ser titular en el equipo por lo joven que es, por las ganas que tiene”, señaló el entrenador de fútbol en una entrevista realizada para GOLPERU.

Del mismo modo, destacó lo valiente que es el futbolista de 20 años, quien en el partido ante la Universidad César Vallejo en una jugada encaró a varios jugadores hasta que Carlos Ascues le dio un fuerte pisotón que lo dejó algunos minutos tendido. Aún así, siguió jugando, demostrando su valentía. “ Es valiente y eso es importante en el fútbol de ahora, meter pierna cuando hay que meter. Por eso decía, hay que mostrarlo un poco más físicamente. Ayudarlo en ese sentido para que tenga peso y que pueda luchar con los rivales. La habilidad y la técnica la tiene. Le veo una gran futuro a Piero Quispe”, añadió.

Y es que el menudo volante, cuya estatura no llega al 1.70 metros, ha demostrado ser un jugador encarador y atrevido, que juega de la misma forma sin importar el escenario o el rival. Ángel Comizzo lo mostró en Primera División el año pasado, pero para esta temporada, Gregorio Pérez apostó por utilizarlo en más ocasiones hasta que tuvo que irse por problemas de salud. De todas formas, Álvaro Gutiérrez continuó con ese trabajo que de a pocos va rindiendo sus frutos.

ALEX VALERA

Por otro lado, se refirió a Alex Valera, actual delantero centro titular del elenco ‘merengue’ y que lleva anotados 3 goles en este arranque de la Liga 1. “Valera ha agarrado mucha confianza. Tuvo un momento de mala racha, no tenía confianza, no metía goles. Pero una vez que metió uno, ya fue seguido. Está como tiene que ser el ‘9′, buscando esos centros, jugar con el error del rival, estar cerca para ganar esos rebotes. Ese es el ‘9′ que necesitamos y lo está haciendo bastante bien. Ojalá siga por ese camino, que internacionalmente destaque y pueda meter muchos goles, porque va a ayudar al equipo y a nivel de selección”, comentó.

El exatacante de Deportivo Llacuabamba ha crecido enormemente este 2022. Se le ve mejor físicamente, aunque puede que esto en parte se deba al trabajo que realizó en la Videna a inicios de año cuando jugó los partidos amistosos ante Panamá y Jamaica (en ambos anotó), los cuales parecen haber sido el envión anímico de un jugador que terminó el 2021 como el máximo goleador de la ‘U’ con 11 goles y que este año van en camino para mejorar sus registros.

Alex Valera y Piero Quispe en un partido con Universitario de Deportes el 2021. | Foto: Trome

PARTIDO VS. BARCELONA SC

Finalmente, el que fuera entrenador de lo ‘Jotitas’ en aquel Sudamericano y Mundial Sub-17 del 2007 se pronunció acerca del encuentro de este miércoles 02 de marzo ante Barcelona SC, un equipo al que deberá ganar por más de dos goles para avanzar de fase. “La U no va a ser el mismo que jugó allá en Ecuador, tiene que cambiar. Tenemos que darle vuelta a este marcador. Siempre ordenados, tener más posesión del balón. Buscar más opciones que no las tuvo en Guayaquil frente a un rival muy rápido y potente. Hay que tener cuidado con la contra de ellos. La defensa tiene que estar muy atenta ante una pérdida de balón para que no los agarren mal parados”, opinó.

El extécnico de los 'Jotitas' se refirió al buen momento de ambos jugadores, quienes deberán dar un paso adelante en el duelo por Copa Libertadores ante un equipo ecuatoriano que lleva la ventaja. | Video: GOLPERU

