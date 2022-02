Universitario vs. César Vallejo: Piero Quispe recibió fuerte pisotón de Carlos Ascues en duelo de Liga 1 2022

Piero Quispe, volante de Universitario, tiene un valor de mercado de 225 mil euros, según Transfermarkt. | Captura GOLPERU

Universitario de Deportes viene sosteniendo un cómodo partido ante la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental. De hecho, desde el inicio se mostró en posición ofensiva en busca de concretar las ocasiones que genere y adelantó sus líneas. La ventaja 2-0 a favor le permite controlar mejor el encuentro, pero causando la desesperación de los trujillanos. Justamente, esto se evidenció en el fuerte pisotón que recibió Piero Quispe de parte de Carlos Ascues en lo que podía ser un contragolpe de los ‘cremas’.

Esta acción se realizó en un momento cuando los dirigidos por José ‘Chemo’ Del Solar se encontraban en campo de los locales en busca del tanto del descuento. Sin embargo, a los 43 minutos, Patricio Arce perdió el balón tras un buen quite de Piero Quispe, quien se proyectó por el centro en busca del contragolpe. Fue así que Frank Ysique, jugador de la Vallejo, intentó pararlo con falta pero siguió, hasta que apareció Carlos Ascues para detenerlo con ese duro pisotón que dejó al joven volante tendido por varios minutos. Los médicos de Universitario fueron a atenderlo, pero el futbolista de 20 años pudo continuar en el partido.

El joven volante 'merengue' ha estado generando constante peligro en los jugadores trujillanos, quienes apelan a las faltas para detenerlo. | Video: GOLPERU

No cabe duda de que Quispe viene siendo uno de los jugadores más destacados de la escuadra ‘merengue’. Y es que se mueve constantemente, tanto por la derecha, la izquierda y el centro. Esto ha provocado que cause desconcierto en los ‘poetas’, quienes hasta el momento no han podido pararlo, salvo faltas como la del ‘Patrón’.

Universitario vs. César Vallejo: El cuadro ‘crema’ enfrenta a equipo ‘Poeta’ este domingo 27 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Monumental de Ate.

El elenco ‘merengue’ busca recuperar las sensaciones luego de encadenar dos derrotas seguidas: El equipo crema perdió 2-1 por el Torneo Apertura ante Carlos Stein en Lambayeque (visitante) y por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores fue superado por Barcelona SC de Guayaquil (2-0). Sin embargo, se mantienen en las primeras posiciones de la tabla tras dos triunfos seguidos en las dos primeras fechas de la Liga 1: venció a Academia Cantolao (3-0) y a la Universidad San Martín (3-0).

Los ‘cremas’ tienen la consigna de afinar el juego en conjunto, sumar un triunfo, ganar confianza y enfocarse en el inicio de la semana en Barcelona SC. Una victoria para los de Ate los dejaría en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a tres puntos del líder Sport Huancayo, que tiene 12 puntos y está invicto.

Por su parte, la Universidad César Vallejo busca sostener su recuperación en la Liga 1 tras la eliminación de la Copa Libertadores 2022 en la primera fase con dos derrotas ante Olimpia de Paraguay en Lima (1-0) y Asunción (2-0). El equipo trujillano llega al duelo con Universitario luego de conseguir su primer triunfo del año ante Ayacucho FC en condición de local. Han sumado cinco puntos, se mantienen invictos en el campeonato peruano y por el momento ocupan puesto 9 de la tabla.

El DT Álvaro Gutiérrez no contará con el mediocampista uruguayo Hernán Novick por lesión. Además planea una variante en el equipo: la inclusión del panameño Alberto Quintero por Roberto Villamarín, quien ya jugó ante Barcelona SC de Guayaquil. Por su parte, el ‘Poeta’ sufrió la baja de su atacante Santiago Silva y no estaría convocado por el técnico Del Solar para el duelo ante el cuadro crema.

