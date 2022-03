Reto visual: ¿Podrás encontrar a la perrita perdida? Hazlo en 5 segundos. (Foto: Captura Guru)

Los acertijo visuales son un excelente pasatiempo para todas las personas que deseen poner a prueba sus habilidades como la concentración, cognitivas y por supuesto demostrar a todos y a sí mismo lo rápido que puede ser su cerebro. Es por eso que te traemos este nuevo reto que ya es viral en redes sociales porque el tiempo es muy corto. Solo tienes cinco segundos para encontrar a la perrita perdida ¿Podrás? ¡Vamos que confiamos en ti!

Eso sí, toma en cuenta que este reto, al igual que muchos otros no busca calificar la capacidad que tienes, en el caso de que no logres ubicar el acertijo en el tiempo requerido, no significa que tu capacidad sea baja o mínima, ya que eso solo puede diagnosticar un especialista. Lo que sí te demostrará es que no debes de rendirte y eguir intentado y practicando para que logres romper un récord personal de acertijos y retos visuales. Y nosotros tenemos muchos acertijos para ti y los podrás encontrar en la parte baja de esta nota.

Ahora sí, ya estamos a punto de mostrarte ese enigma que pocos pudieron lograr en cinco segundos ¿Estás preparado/preparada?

RETO VISUAL DE LA PERRITA PERDIDA:

A continuación hay una imagen muy colorida y el escenario es de un parque donde hay muchas personas que comparten momentos divertidos. De hecho verás a niños con globos, corriendo, tomando helado, animales saltando, aves volando, un pequeño lago y muchas más cosas que puedes encontrar en un parque. Pero recuerda que hay una perrita que está perdida y una dueña muy triste, esperando encontrarla. Es por eso que pone la imagen de su perrita en el mural del parque. Ahí podrás ver la imagen de la perrita para así encontrarla más rápido. Recuerda que esa es la foto con la que te debes de guiar.

Como te mencionamos solo tienes 5 segundos para ubicarla, aunque parezca, sí se puede, ya que pocas personas lo lograron. Fueron pocos sí, pero lo hicieron. Si no encuentras el acertijo, no te preocupes porque líneas más abajo estará la respuesta. Es momento de observar bien la imagen.

Encuentra a la perrita perdida en solo cinco segundos. (Foto: Captura Guru)

¿Lograste encontrar a la perrita? Si tu respuesta es sí, te felicitamos porque sabemos que es algo complicado. En realidad este reto visual es nivel “pro”, ya que no todos lo logra. Si ese no es tu caso y te tomó más tiempo o simplemente no lo lograste, no te preocupes porque como ya lo mencionamos arriba, aquí encontrarás más retos y acertijos visuales que te volverán un maestro/maestra de los acertijos.

RESPUESTA DEL ACERTIJO VISUAL:

Estás aquí, lo sabemos. Y tu propósito es descubrir si acertaste con el acertijo o simplemente saber dónde se escondió la intrépida perrita que tiene triste a su dueña, pero no la culpamos porque es lo que todos haríamos por nuestra mascota.

¿Qué lugar de todos crees que es el que puede ocultar mejor a alguien? Sea animal o persona, el lugar con mayor capacidad de escondite a simple vista es el puente y es justo ahí donde se escondió la mascota . Está exactamente debajo del puente, casi a la altura (parte inferior) de la ardilla que está saltando. Si no la lograste ubicar, te mostraremos la imagen con el acertijo resuelto.

Respuesta del reto visual. (Foto: Captura)

Y ¿Qué te pareció este acertijo? Realmente bueno y algo complicado, pero sin duda este tiempo ha servido para entrenar tu mente y concentración.

Si quieres seguir entrenándola practica con los demás acertijos visuales que tenemos.

