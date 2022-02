Acertijo visual: ¿cuál es el número que falta en la siguiente imagen?

Adivina cuál es el número que falta en este acertijo viral (Foto: Facebook).

Es 2022, y muchos queremos saber que sucederá en los próximos meses del año, ahora con un febrero plagado de amor, rituales y una luna llena de Leo. Por eso seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad.

Ahora se trata de encontrar el número restante en la siguiente imagen donde aparecen varios dígitos de forma consecutiva. Tu misión ahora es adivinar qué número falta en el reto viral que tiene a miles de usuarios en redes sociales contra las cuerdas, por lo que más te vale tomarlo con la seriedad del caso. Recuerda que solo tienes cinco segundos para resolverlo, sino no tendrás resultados en la prueba.

Si bien es cierto que parece sencillo, en realidad no lo es. Y es que estos retos van de ubicar un detalle que, si no miramos con atención, seguramente se te pasará de largo. Recuerda que será muy útil para ti debido a que pondrás a pruebas tus habilidades cognitivas. También señalar que si no encuentras el error, líneas abajo tendrás el solucionario para encontrar la respuesta a la consigna. Mucha suerte.

Adivina cuál es el número que falta en este acertijo viral (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos virales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Recuerda que debías seguir los números en orden, y el que faltaba era el ‘51′. ¿Te fijaste si entre el 50 y 52 faltaba un número o creíste que solo era secuencia par? Cuidado con las interpretaciones.

Por otro lado, si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. No olvides también revisar la lista de los mejores test virales o acertijo visuales del 2021 y informarte de mayor contenido viral en tendencias.

Solución: conoce el número que falta en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

En caso desees probar un nuevo reto para tu personalidad, haz clic arriba para que puedas acceder a una lista especial. Se trata de los retos virales más difíciles de resolver para los usuarios durante el 2021. Si bien en muchas ocasiones pueden parecen sencillos de resolver, la verdad es que el porcentaje de personas que logra resolverlos es cada vez menor, sobre todo para los que tienen un límite de tiempo de resolución.

SEGUIR LEYENDO