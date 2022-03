Perú: las polémicas fiestas y celebraciones que se han convertido en la debilidad del Ejecutivo

Juan Silva se despide del MTC por todo lo alto.

Hace siete meses, Pedro Castillo juramentó como presidente del Perú y empezó un plan de trabajo que no ha sido fácil. Los desaciertos desde el propio Ejecutivo y una oposición implacable han hecho que el país avance a tumbos en este periodo. Por el lado del gobierno, ha sido cuestionado por sus supuestos nexos con la corrupción y por designar a personas no calificadas como funcionarios.

Acaso el escándalo más llamativo –y que desencadenó en denuncias más graves– fue el de las reuniones secretas que sostenía el presidente Castillo con diferentes personajes en su viviendas de la calle Sarratea en Breña. Allí se pudo conocer el acercamiento con Karelim López, una empresaria que habría actuado como lobista para distintas licitaciones.

Esta relación entre Castillo y López estuvo bajo la lupa de la prensa peruana y se hicieron una serie de revelaciones, casi siempre ligadas a celebraciones. A continuación repasamos las fiestas en el entorno del gobierno que parece ser la debilidad de quienes detentan el poder.

En octubre pasado, un video de Epicentro TV mostró la llegada de niños y niñas a una de las puertas de Palacio de Gobierno portando regalos en lo que era la fiesta de la hija menor del jefe de Estado. Se supo que la fiesta fue realizada en uno de los patios dentro de la Casa de Pizarro que estaba debidamente decorado.

El show infantil se habría iniciado alrededor de las 5 de la tarde y varios de los niños también aprovecharon los juegos inflables.

Días después, se reveló que Brenda Carvalho asistió a la fiesta. “La productora que trabaja conmigo me dice que vamos a ir allá. Le dije que no había problema. Yo entré con Alondrita y me quedé con ella un ratito, al final me quedé con ella todo el tiempo, no me soltaba la mano y estaba muy emocionada, estaba feliz”, narró Carvalho.

La brasileña dijo en una entrevista a La República que no cobró ni un sol por su presentación, ya que se trataba de una sorpresa a la niña. También reveló que el contacto para la fiesta en Palacio de Gobierno fue Karelim López.

Según la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, dicho evento fue organizado por personal que trabaja en Palacio de Gobierno. “Yo tengo información oficial de que los mozos han hecho una colecta colectiva también de algunos miembros de la Policía Nacional que están dentro de la residencia del presidente y han gestionado una fiesta infantil”, dijo en Canal N. En entrevista con CNN, Pedro Castillo comentó sobre la fiesta que se enteró porque había bulla.

En otro hecho llamativo, el sábado 6 de noviembre del 2021, en una lujosa casa ubicada en el distrito de Cieneguilla, se celebró el cumpleaños número 19 de Yazmín Katiuska Pacheco Palomino, hija del ex secretario general de Palacio de Gobierno y hoy investigado por corrupción, Bruno Pacheco. La fiesta estuvo animada nada menos que por la orquesta de cumbia Grupo 5, que cobró por esa presentación 50 mil soles.

La información fue revelada por el programa Cuarto Poder, en donde se recordó que Pacheco había declarado ante el Congreso de la República que su situación económica es austera. “Soy una persona de pueblo, no tengo propiedades, no tengo carros”, manifestó ante la comisión de Fiscalización y Contraloría del Legislativo.

Por su parte, representantes del Grupo 5 indicaron que quien cerró el trato y pagó en efectivo fue Christian Roble Ríos, un productor de eventos conocido en el medio artístico. Además, el día de la fiesta, este productor coordinó el evento con una mujer de nombre “Karen”.

Según el reportaje se estimó el costo total de la fiesta con la información brindada por algunos proveedores de los servicios. La suma es la siguiente:

- Grupo musical s/ 50,000

- Traslado del grupo musical s/ 12,000

- Alquiler de equipos de sonido s/ 25,000 soles

- Traslado de invitados s/ 1,000

- Alquiler de la casa por tres días s/ 6,500

- Alimentación y alquiler de toldos y sillas s/ 5,000

Total s/ 99,500

En el marco de las presuntas revelaciones de Karelim López a la Fiscalía contra Pedro Castillo que han dejado abiertos una serie de cuestionamientos contra el mandatario, se conoció que la empresaria fue la encargada de llevarle mariachis al jefe de Estado el día de su cumpleaños, el 19 de octubre de 2021, en Palacio de Gobierno.

La agrupación denominada ‘Tequila’ de Antonio Silva, reveló a canal N que Karelim López es su clienta desde hace muchos años. “No esperábamos su llamada. Llamó de pronto. Fue el mismo día de la presentación”, contó el dueño de la agrupación quien prefirió mantener en reserva su perfil.

Fueron convocados aproximadamente media hora antes, llegando a Palacio al mediodía. Asimismo, contaron que para su ingreso no demoraron mucho en el control, pues había mucho apuro. Contó que era un agasajo para el presidente, y que no había mucho tiempo. Fue una reunión con 30 asistentes, en su mayoría familiares de Pedro Castillo. La empresaria adelantó el pago con un depósito bancario de 700 soles para asegurar la sorpresa musical.

El martes 22 último, en el despacho de la fiscal Luz Taquire, la investigada López afirmó que desembolsó S/ 7,000 en la organización de esa actividad. Contó que ella se encargó de gestionar la participación del grupo musical Mariachi Tequila y de coordinar el traslado del almuerzo para los invitados.

Este martes se conoció que el cuestionado Juan Silva se despidió a lo grande del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Esta tarde, un grupo de mariachis visitó la sede del jirón Zorritos, en Cercado de Lima, para ambientar una ceremonia que giraba en torno a la salida del cuestionado exministro.

En el video, difundido en Twitter por Miguel Gutiérrez, periodista del diario El Comercio, se aprecia que la celebración tuvo lugar en el patio de la mencionada sede del MTC. Luego, salieron a la luz más clips sobre esta actividad, en ellos se aprecia a Silva bailar con sus excolegas al ritmo de “¡Ay! Chabela”, entre otros temas musicales.

De acuerdo al ángulo en que se grabaron las imágenes, se presume que fueron los mismos trabajadores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones quienes subieron los vídeos a las redes sociales.

Juan Silva se despidió con mariachis, y en medio de una celebración, del MTC.

“Como muestra del afecto de los trabajadores, en el concurrido acto participó un grupo de mariachis, cuya contratación fue de responsabilidad exclusiva del sindicato de trabajadores del MTC”, se lee en la cuenta de Twitter del MTC.

Como se recuerda, el lunes último el ministro estaba a punto de ser censurado en el Congreso, sin embargo, en pleno debate, el presidente Castillo tuiteó que aceptaba la salida de Silva. El funcionario había estado envuelto en acusaciones de ir en contra de la reforma del transporte y de haber convertido en una agencia de empleos el MTC.

SEGUIR LEYENDO: