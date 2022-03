Maestro deja sorprendidos a sus alumnos por su voz parecida a la de Goku y es viral en TikTok

Maestro habla como Goku y es viral en TikTok. Composición Infobae.

Los videos virales siguen al acecho en las redes sociales, y más en una coyuntura donde se busca relajar la mente. En esta ocasión, se hizo tendencia el momento en donde un profesor habló durante su sesión virtual con sus alumnos. El detalle es que su voz es similar a la que interpreta Mario Castañeda, quien hace el doblaje del personaje Goku (Dragon Ball) creado por Akira Toriyama en la versión de español para Latinoamérica.

El video subido por Fabian Maldonado (@fabianmaldonado23) ya lleva más de 2,2 millones de reproducciones, más de 41,8 mil me gusta y más de 9 mil comentarios que generan polémica en la red social.

Se sabe que el alumno se presentó a su clase y mantuvo su cámara apagada. De pronto, detuvo sus actividades para mirar su pantalla al escuchar una voz similar a la de Goku. Al principio, pensó que se trataba de una pesada broma por parte de sus compañeros.

Fue cuando se percató que se trataba de su maestro quien estaba hablando durante la sesión virtual y decidió grabar los 14 segundos que subió a su cuenta oficial de TikTok. Por otro lado, el nombre real del profesor es Salvador Mancillas.

Maestro deja sorprendidos a sus alumnos por voz parecida a la de Goku. Video: TikTok/@Fabianmaldonado23.

LA VOZ DE GOKU: MARIO CASTAÑEDA

Treinta y ocho años son los que respaldan a Castañeda, quien estudió la carrera de arte dramático entre 1979 y 1982, pero fue en 1983 que decidió hacer su vida en el doblaje con sus primeras oportunidades.

“Esta fue la especialidad que yo abracé desde el principio y aquí sigo. Se amplió con la locución, grabación de comerciales, de audiovisuales; he sido la voz de programas o canales de televisión, de estaciones de radio. He hecho de todo lo que tiene que ver con el manejo de la voz. Sin embargo, si alguna vez me preguntan cómo me defino: yo soy un actor especializado en doblaje. Si tuviera que dejar todo, me quedaría con eso”, afirmó en una conversación para Infobae México.

Para Castañeda, Goku es un niño huérfano, que tuvo un abuelo que mató sin querer porque como se puede convertir en algo gigante lo aplastó sin fijarse y ha vivido siempre sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin educación, no fue a la escuela, es analfabeta. Es bueno para los golpes y no sabe por qué.

Mario Castañeda

¿Cuándo se estrena la película de Dragon Ball Super en Perú? Se reveló que el gran estreno en Japón se realizará el 22 de abril del 2022. Aunque todavía no se han confirmado las fechas para las salas de cine en nuestro país, se estima que el preestreno sería el miércoles 27 y el jueves 28 ya estaría disponible a nivel nacional.

Los fanáticos deben esperar a los próximos anuncios de Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, UVK y Cinestar para conocer los horarios y precio de las entradas para sus diferentes salas de proyección.

Es importante indicar que todos los jueves son días de estrenos en las salas de cine en Lima y provincias. Hasta el momento no se ha indicado si también estará disponible en Crunchyroll, convertida en la plataforma más grande anime y manga tras la alianza con Funimation.

VOCES CONFIRMADAS PARA LA PELÍCULA DE DRAGON BALL

De acuerdo a una publicación de Crunchyroll, estos son los actores de doblaje japoneses que forman parte de este proyecto dirigido por Toriyama.

- Miyu Irino como Dr. Head, el diseñador de Gamma 1 y Gamma 2, los nuevos androides

- Volcano Ota como Magenta, presidente de Red Pharmaceuticals.

- Ryota Takeuchi como Carmine, ayudante y chófer de Magenta.

- Hiroshi Kamiya, la voz de Levi Ackerman en Attack on Titan, dará vida a Gamma 1.

- Mamoru Miyano, la voz de Okabe Rintaro en Steins;Gate, se encargará del personaje de Gamma 2.

La película del famoso anime llega a las salas de cine en este 2022.

