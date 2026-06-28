Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 28 de junio de 2026

Una fotografía satelital de Sudamérica muestra a Perú resaltado en colores vivos junto a las líneas luminosas del Cinturón de Fuego del Pacífico, por el Instituto Geofísico del Perú el 28 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de sismos de magnitud leve a moderada en distintas regiones del país. Según el último informe oficial, el 26 de junio se registraron tres movimientos telúricos en Apurímac, Ayacucho y Piura, mientras que el 27 de junio se notificó un evento de magnitud 4.0 en Amazonas. Estos episodios, que no provocaron daños materiales ni personales, reafirman la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano.

De acuerdo con el IGP, el primer sismo ocurrió cerca de Chulucanas, en la región Piura, con una magnitud de 3.9 y una profundidad de 74 kilómetros. Más tarde, otro movimiento de 4.0 sacudió el sur de Soras, en Ayacucho, y por la tarde se detectó un evento de 3.8 al noroeste de Chuquibambilla, en Apurímac. Además, el Centro Sismológico Nacional reportó el 27 de junio un sismo de magnitud 4.0 al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, con una profundidad de 12 kilómetros.