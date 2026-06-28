Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 28 de junio de 2026

El país registra más de 370 movimientos telúricos en 2026, según reportes oficiales, y las entidades de gestión de riesgos insisten en la educación y la prevención como herramientas clave para mitigar el impacto

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Fotografía satelital de la Tierra con Sudamérica, Perú resaltado en rojo, el Cinturón de Fuego luminoso, logo del IGP y fecha 28 de junio de 2026.
Una fotografía satelital de Sudamérica muestra a Perú resaltado en colores vivos junto a las líneas luminosas del Cinturón de Fuego del Pacífico, por el Instituto Geofísico del Perú el 28 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de sismos de magnitud leve a moderada en distintas regiones del país. Según el último informe oficial, el 26 de junio se registraron tres movimientos telúricos en Apurímac, Ayacucho y Piura, mientras que el 27 de junio se notificó un evento de magnitud 4.0 en Amazonas. Estos episodios, que no provocaron daños materiales ni personales, reafirman la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano.

De acuerdo con el IGP, el primer sismo ocurrió cerca de Chulucanas, en la región Piura, con una magnitud de 3.9 y una profundidad de 74 kilómetros. Más tarde, otro movimiento de 4.0 sacudió el sur de Soras, en Ayacucho, y por la tarde se detectó un evento de 3.8 al noroeste de Chuquibambilla, en Apurímac. Además, el Centro Sismológico Nacional reportó el 27 de junio un sismo de magnitud 4.0 al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, con una profundidad de 12 kilómetros.

Sala de control sísmico con numerosas pantallas. Mapas, gráficos de datos y ondas sísmicas visibles. Una pantalla roja muestra "Alerta Sísmica". Logo IGP en la pared.
Una sala de monitoreo sísmico del Instituto Geofísico del Perú en Perú muestra múltiples pantallas con mapas, gráficos de actividad sísmica y una alerta visual roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:38 hsHoy

Sismo en Sechura, Piura

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 3.9 el 28 de junio de 2026 a las 02:14 horas, con epicentro localizado a 103 kilómetros al sur de Sechura, en la región de Piura. El evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros, alcanzando una intensidad III en Sechura. Las coordenadas del epicentro fueron latitud -6.48 y longitud -80.85.

08:36 hsHoy

Monitoreo y dinámica sísmica en el país

El IGP mantiene un monitoreo ininterrumpido de la actividad sísmica a nivel nacional. Según datos oficiales, hasta la fecha se han registrado 379 movimientos telúricos en 2026, lo que confirma la alta frecuencia de estos fenómenos en el país. La dinámica sísmica de Perú está asociada al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, situación que genera acumulación y liberación de energía en diferentes zonas del territorio.

El presidente del IGP, Hernando Tavera, alertó sobre la alta probabilidad de que Lima enfrente un terremoto de gran magnitud en el futuro. “Frente a Lima todo indica que debe ocurrir un sismo de magnitud 8,8 por lo menos”, declaró Tavera, según recogieron medios nacionales. Por ello, las autoridades insisten en la relevancia de fortalecer la cultura de prevención y preparación ante desastres.

Sala de control sísmico con numerosas pantallas. Mapas, gráficos de datos y ondas sísmicas visibles. Una pantalla roja muestra "Alerta Sísmica". Logo IGP en la pared.
Una sala de monitoreo sísmico del Instituto Geofísico del Perú en Perú muestra múltiples pantallas con mapas, gráficos de actividad sísmica y una alerta visual roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:00 hsHoy

Zonas afectadas y reportes recientes

Entre los eventos más relevantes del año figuran un sismo de magnitud 5.9 en San Martín y otro de 6.1 en Ica, el cual provocó heridos y daños materiales. Más recientemente, el 6 de junio se reportó un temblor de magnitud 4,8 frente a la costa del Callao, percibido con intensidad moderada en Lima y distritos aledaños.

Los reportes del IGP muestran que los sismos más recientes han presentado intensidades bajas, sin consecuencias graves para la población. Sin embargo, la entidad exhorta a mantenerse alerta y seguir de cerca los mensajes oficiales. La información oficial del IGP se considera el recurso más fiable para conocer la magnitud y características de los eventos telúricos en tiempo real.

Un mapa de Perú con círculos y líneas rojas, tres dispositivos de alerta sísmica con luces rojas, una libreta, un bolígrafo, una radio y una linterna.
La imagen ilustra el monitoreo sísmico en Perú con un mapa del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que señala zonas de riesgo como Pucallpa, Huacho y San Pedro de Coris, junto a dispositivos de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:53 hsHoy

Recomendaciones ante un sismo

El Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) difunden recomendaciones precisas para actuar correctamente ante un sismo. Entre las principales sugerencias figuran:

  • Mantener la calma y buscar una zona segura dentro del hogar o lugar de trabajo.
  • Alejarse de ventanas, espejos, elementos colgantes y paredes de vidrio.
  • Proteger la cabeza con los brazos o con objetos resistentes.
  • Esperar el fin del movimiento en un lugar seguro antes de salir.
  • Revisar posibles daños estructurales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.
Familia peruana de cuatro, con mochilas de emergencia, sale de una casa. La madre sostiene una radio. El cartel del INDECI está visible en la pared.
Una familia peruana, compuesta por padre, madre y dos hijos, sale ordenadamente de su hogar con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación, con el logo del INDECI visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:04 hsHoy

Mochila de emergencia: contenido y utilidad

La preparación de una mochila de emergencia es una de las principales medidas de autoprotección recomendadas por las autoridades. El contenido sugerido incluye:

  • Agua potable para al menos tres días.
  • Alimentos no perecederos.
  • Linterna, radio portátil y pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Documentos personales y dinero en efectivo.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas y gel antibacterial.
  • Silbato para alertar en caso de quedar atrapado.

Estos elementos pueden marcar la diferencia durante una emergencia, facilitando la supervivencia y el contacto con los servicios de rescate.

Vista cenital de una mochila de emergencia abierta con botellas de agua, alimentos, linterna, radio, botiquín, mascarillas, guantes, ropa, dinero y teléfono.
Una mochila de emergencia abierta muestra todos sus elementos esenciales para la supervivencia, organizados cuidadosamente sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:49 hsHoy

Participación en simulacros y cultura de prevención

El IGP y el INDECI subrayan la importancia de participar en simulacros para fortalecer la cultura de prevención. Los simulacros permiten:

  • Familiarizarse con las rutas de evacuación y zonas seguras.
  • Identificar riesgos en viviendas, oficinas y espacios públicos.
  • Coordinar acciones con familiares, compañeros de trabajo y vecinos.
  • Reducir el tiempo de reacción ante un sismo real.
  • Corregir errores y ajustar el plan familiar de emergencia.
Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:11 hsHoy

Recomendaciones prácticas ante sismos

A continuación, se detallan recomendaciones prácticas para antes, durante y después de un sismo:

Antes del sismo

  • Elaborar un plan familiar de emergencia.
  • Ubicar y señalizar las zonas seguras y rutas de evacuación.
  • Fijar estanterías y objetos pesados.
  • Participar en simulacros organizados por el colegio, trabajo o comunidad.
En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el sismo

  • No correr, empujar ni gritar.
  • Si es posible, abrir la puerta principal para evitar quedar atrapado.
  • Si se está en la calle, alejarse de postes, cables y fachadas.
Vista de una calle urbana peruana con edificios, personas evacuando y vehículos detenidos. Dos brigadistas con chalecos reflectantes dirigen a la multitud. Se ven banderas de Perú y del IGP.
Ciudadanos de una ciudad peruana evacuan edificios y vehículos se detienen en respuesta a una alarma sísmica, mientras brigadistas guían las rutas de evacuación bajo la bandera del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del sismo

  • Comprobar el estado de las instalaciones de gas, agua y electricidad.
  • No encender fósforos ni velas ante posible fuga de gas.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales.
  • Ayudar a personas heridas o en situación vulnerable.
05:12 hsHoy

El rol de la información y la educación

La reducción del riesgo depende en gran medida de la preparación ciudadana. El Instituto Geofísico del Perú reitera que los terremotos seguirán ocurriendo en el país, pero el impacto puede disminuirse mediante la educación, la planificación y la participación activa en ejercicios preventivos.

Dos manos sostienen una guía de emergencia azul del IGP con el logo de onda sísmica, casas ilustradas y un pictograma de ruta de evacuación.
Manos abriendo una guía de emergencia del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con su logo distintivo y animaciones de casas y rutas de evacuación para la preparación ante sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación de zonas seguras, el conocimiento de las características de la vivienda y la preparación de mochilas de emergencia forman parte de las acciones prioritarias recomendadas por las autoridades.

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