Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 28 de junio de 2026

En las últimas horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una serie de sismos de magnitud leve a moderada en distintas regiones del país. Según el último informe oficial, el 26 de junio se registraron tres movimientos telúricos en Apurímac, Ayacucho y Piura, mientras que el 27 de junio se notificó un evento de magnitud 4.0 en Amazonas. Estos episodios, que no provocaron daños materiales ni personales, reafirman la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano.
De acuerdo con el IGP, el primer sismo ocurrió cerca de Chulucanas, en la región Piura, con una magnitud de 3.9 y una profundidad de 74 kilómetros. Más tarde, otro movimiento de 4.0 sacudió el sur de Soras, en Ayacucho, y por la tarde se detectó un evento de 3.8 al noroeste de Chuquibambilla, en Apurímac. Además, el Centro Sismológico Nacional reportó el 27 de junio un sismo de magnitud 4.0 al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, con una profundidad de 12 kilómetros.
Sismo en Sechura, Piura
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 3.9 el 28 de junio de 2026 a las 02:14 horas, con epicentro localizado a 103 kilómetros al sur de Sechura, en la región de Piura. El evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros, alcanzando una intensidad III en Sechura. Las coordenadas del epicentro fueron latitud -6.48 y longitud -80.85.
Monitoreo y dinámica sísmica en el país
El IGP mantiene un monitoreo ininterrumpido de la actividad sísmica a nivel nacional. Según datos oficiales, hasta la fecha se han registrado 379 movimientos telúricos en 2026, lo que confirma la alta frecuencia de estos fenómenos en el país. La dinámica sísmica de Perú está asociada al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, situación que genera acumulación y liberación de energía en diferentes zonas del territorio.
El presidente del IGP, Hernando Tavera, alertó sobre la alta probabilidad de que Lima enfrente un terremoto de gran magnitud en el futuro. “Frente a Lima todo indica que debe ocurrir un sismo de magnitud 8,8 por lo menos”, declaró Tavera, según recogieron medios nacionales. Por ello, las autoridades insisten en la relevancia de fortalecer la cultura de prevención y preparación ante desastres.
Zonas afectadas y reportes recientes
Entre los eventos más relevantes del año figuran un sismo de magnitud 5.9 en San Martín y otro de 6.1 en Ica, el cual provocó heridos y daños materiales. Más recientemente, el 6 de junio se reportó un temblor de magnitud 4,8 frente a la costa del Callao, percibido con intensidad moderada en Lima y distritos aledaños.
Los reportes del IGP muestran que los sismos más recientes han presentado intensidades bajas, sin consecuencias graves para la población. Sin embargo, la entidad exhorta a mantenerse alerta y seguir de cerca los mensajes oficiales. La información oficial del IGP se considera el recurso más fiable para conocer la magnitud y características de los eventos telúricos en tiempo real.
Recomendaciones ante un sismo
El Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) difunden recomendaciones precisas para actuar correctamente ante un sismo. Entre las principales sugerencias figuran:
- Mantener la calma y buscar una zona segura dentro del hogar o lugar de trabajo.
- Alejarse de ventanas, espejos, elementos colgantes y paredes de vidrio.
- Proteger la cabeza con los brazos o con objetos resistentes.
- Esperar el fin del movimiento en un lugar seguro antes de salir.
- Revisar posibles daños estructurales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.
Mochila de emergencia: contenido y utilidad
La preparación de una mochila de emergencia es una de las principales medidas de autoprotección recomendadas por las autoridades. El contenido sugerido incluye:
- Agua potable para al menos tres días.
- Alimentos no perecederos.
- Linterna, radio portátil y pilas.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Documentos personales y dinero en efectivo.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas y gel antibacterial.
- Silbato para alertar en caso de quedar atrapado.
Estos elementos pueden marcar la diferencia durante una emergencia, facilitando la supervivencia y el contacto con los servicios de rescate.
Participación en simulacros y cultura de prevención
El IGP y el INDECI subrayan la importancia de participar en simulacros para fortalecer la cultura de prevención. Los simulacros permiten:
- Familiarizarse con las rutas de evacuación y zonas seguras.
- Identificar riesgos en viviendas, oficinas y espacios públicos.
- Coordinar acciones con familiares, compañeros de trabajo y vecinos.
- Reducir el tiempo de reacción ante un sismo real.
- Corregir errores y ajustar el plan familiar de emergencia.
Recomendaciones prácticas ante sismos
A continuación, se detallan recomendaciones prácticas para antes, durante y después de un sismo:
Antes del sismo
- Elaborar un plan familiar de emergencia.
- Ubicar y señalizar las zonas seguras y rutas de evacuación.
- Fijar estanterías y objetos pesados.
- Participar en simulacros organizados por el colegio, trabajo o comunidad.
Durante el sismo
- No correr, empujar ni gritar.
- Si es posible, abrir la puerta principal para evitar quedar atrapado.
- Si se está en la calle, alejarse de postes, cables y fachadas.
Después del sismo
- Comprobar el estado de las instalaciones de gas, agua y electricidad.
- No encender fósforos ni velas ante posible fuga de gas.
- Mantenerse informado a través de canales oficiales.
- Ayudar a personas heridas o en situación vulnerable.
El rol de la información y la educación
La reducción del riesgo depende en gran medida de la preparación ciudadana. El Instituto Geofísico del Perú reitera que los terremotos seguirán ocurriendo en el país, pero el impacto puede disminuirse mediante la educación, la planificación y la participación activa en ejercicios preventivos.
La identificación de zonas seguras, el conocimiento de las características de la vivienda y la preparación de mochilas de emergencia forman parte de las acciones prioritarias recomendadas por las autoridades.