San Pedro y San Pablo: diez destinos para vivir el feriado largo en costa, sierra y selva este 29 de junio de 2026

Cada 29 de junio, comunidades de la costa, sierra y selva del Perú celebran la festividad de San Pedro y San Pablo con una serie de actividades religiosas y culturales. Esta fecha, considerada feriado nacional, moviliza a miles de personas que participan en procesiones, misas y recorridos marítimos o fluviales, una tradición que une devoción, identidad y turismo en distintos puntos del país. La fiesta de San Pedro y San Pablo impulsa la reactivación de costumbres y festividades en al menos diez destinos emblemáticos, donde la conmemoración de los patronos de los pescadores trasciende el ámbito religioso y se convierte en una experiencia colectiva.
La jornada central de la costa norte convoca a más de mil pescadores en Puerto Pizarro y Canoas de Punta Sal, en la región de Tumbes. De acuerdo con la información turística oficial, las celebraciones se extienden desde inicios de junio y alcanzan su punto máximo el 29 de junio, cuando se organizan procesiones por mar y tierra, actividades religiosas, y eventos culturales y deportivos. La participación de la comunidad local y de visitantes refuerza el carácter masivo de esta festividad.
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Procesiones marítimas y homenajes en la costa norte
En las caletas de Punta Sal y Puerto Pizarro, los pescadores suspenden sus faenas para rendir tributo a los santos patronos. Desde la madrugada, preparan las embarcaciones que, decoradas con globos multicolores y flores, zarpan a las 10:00 con las imágenes de San Pedro y San Pablo. Cerca de 50 embarcaciones salen mar adentro durante aproximadamente una hora, acompañadas de botes turísticos, en un espectáculo que congrega a pobladores y turistas en la orilla, a la espera del desembarco y la posterior procesión terrestre, que incluye fuegos artificiales.
El recorrido por tierra abarca sitios emblemáticos como la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Tumbes, las comisarías de Puerto Pizarro y Cancas, y las iglesias locales, donde las imágenes permanecen hasta el año siguiente. En estos espacios, la celebración se convierte en un punto de encuentro entre la religiosidad popular y la vida cotidiana de la comunidad.
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Regatas, patrimonio y tradición en Piura y La Libertad
En la región de Piura, la festividad se replica en caletas como Talara, Paita y Sechura. Uno de los eventos más destacados se desarrolla en Cabo Blanco, donde la Gran Regata del Siglo en Veleros de Pesca Peruano busca revalorizar la pesca a vela artesanal y promover el turismo sostenible. El Ministerio de Cultura declaró patrimonio cultural las prácticas asociadas a la navegación con veleros artesanales en las caletas de Cabo Blanco y El Ñuro, en reconocimiento a su valor social y económico.
En Huanchaco, en La Libertad, la jornada inicia con una misa y la bendición del mar. La imagen de San Pedro es colocada en un patacho, una embarcación tradicional de totora, para recorrer el mar escoltado por botes con banderas y flores. Esta acción busca bendecir las lanchas y augurar una buena temporada de pesca. Las actividades en la playa incluyen danzas típicas, homenajes a los pescadores y presentaciones culturales, consolidando la relación entre devoción y patrimonio.
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Fiestas patronales y ferias en la costa central y sur
En San Pedro de Lloc, las celebraciones se extienden desde el 17 de junio, con procesiones de San Pedro y San Pablo, ferias patronales, música en vivo, muestras de artesanía y gastronomía. El campo ferial Mansiche acoge actividades culturales que evidencian la riqueza de las tradiciones locales.
En Chimbote, la ciudad celebra la fiesta patronal de San Pedrito desde el 19 hasta el 30 de junio, con misas, desfiles y homenajes. El día central, la imagen recorre la bahía en embarcaciones adornadas, escoltada por pescadores y familias. Durante el trayecto, los asistentes lanzan monedas al mar y elevan oraciones por protección y éxito en la pesca. La festividad culmina con la llamada bajada de San Pedrito, que reúne a miles de devotos.
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En el primer puerto, Callao, la misa solemne da inicio a la festividad, seguida por una procesión terrestre en la que la imagen de San Pedro recorre las calles entre redes, conchas y flores. El acto principal es la procesión en altamar, donde la imagen es trasladada en una embarcación decorada y escoltada por decenas de lanchas y botes. Los pescadores agradecen el sustento recibido y piden bendiciones para las próximas faenas.
Tradición andina en la sierra: devoción y sincretismo
En la sierra sur, Cusco suma su propia expresión a la fiesta con una combinación de devoción católica, danzas andinas y procesiones. En Andahuaylillas, la procesión del 29 de junio agrupa a cerca de 39 santos y vírgenes, reflejando el sincretismo religioso de la región. El templo de San Pedro Apóstol, conocido como la “Capilla Sixtina de América”, se convierte en un atractivo para visitantes interesados en arte y patrimonio.
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En Ayacucho, las comunidades celebran la fecha con misas y actividades religiosas, acompañadas por música, danzas y participación colectiva. El circuito turístico local incluye visitas al Bosque de Puya Raimondi-Titankayocc, Millpu, la cascada de Ruqruqa y el cañón de Ccorihuillca, así como a templos y museos emblemáticos de la región.
Costumbres y gastronomía en el sur peruano
En la costa sur, las localidades de Islay, Mollendo y Camaná, en Arequipa, integran la devoción con festivales gastronómicos, shows musicales y salidas al mar en embarcaciones decoradas. En Ilo, región Moquegua, la celebración incluye misa central, procesión por las calles y una procesión marítima con bendición de las aguas. Durante estos días, las comunidades costeras refuerzan su identidad a través de rituales y actividades colectivas.
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Celebraciones en la Amazonía: procesiones fluviales y fiesta popular
En la selva, la provincia de San Martín destaca por la festividad de Chazuta, donde la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo se extiende del 22 de junio al 1 de julio. El día central, la programación comienza con una misa solemne y continúa con un paseo fluvial por el río Huallaga, en el que se pide por bendiciones para la población y la Amazonía. El 30 de junio, la celebración incluye desfile de carros alegóricos, la fiesta del bombo baile y un festival gastronómico en la plaza de Armas.
Otras regiones amazónicas, como Puerto Maldonado, San Pedro de Chonta y los distritos de Alto Nanay y Manseriche, también realizan misas, procesiones, recorridos fluviales y actividades costumbristas que mantienen viva la devoción a los santos patronos y fortalecen la identidad local.
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Diez destinos recomendados para viajar este feriado largo
Visitantes y viajeros pueden elegir entre al menos diez destinos para vivir la festividad de San Pedro y San Pablo en el Perú: Puerto Pizarro, Canoas de Punta Sal, Cabo Blanco, Huanchaco, San Pedro de Lloc, Chimbote, Callao, Andahuaylillas, Chazuta y Mollendo, cada uno con una identidad y tradiciones propias.
El feriado largo se presenta como una oportunidad para explorar la diversidad cultural y natural del país, participar en celebraciones únicas y descubrir actividades turísticas que combinan fe, historia y recreación.
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