ONPE anuncia proceso disciplinario contra exsecretario general que renunció por supuesta alteración de datos durante las elecciones. (Foto: Composición - Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) abrió un procedimiento administrativo disciplinario contra su exsecretario general, Elar Bolaños, luego de que difundiera denuncias sobre presuntas irregularidades internas en equipos de cómputo y alteración de datos al interior de la ONPE.

“Tomo esta decisión debido a la grave situación que enfrentamos para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales 2026 programadas para el 4 de octubre de 2026. Hay factores vinculados a la marcha administrativa a mi cargo, sin embargo, soy consciente de una serie de situaciones que no están dentro del ámbito de mi competencia en el plano de las contrataciones públicas”, se lee en su carta de renuncia del 23 de junio.

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Según el jefe interino de la institución electoral, Bernardo Pachas, las acusaciones del exfuncionario no se sostienen en evidencia documental, por lo que además del proceso disciplinario y que también se evalúan eventuales acciones en la vía penal.

En ese marco, Pachas precisó que, hasta el 26 de junio, no se convocó ningún proceso de selección para las contrataciones vinculadas a los comicios. Indicó que recién ese día se aprobaron los lineamientos para contratar servicios como la impresión de cédulas de sufragio, actas padrón y otros materiales.

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, habla en una conferencia de prensa. (ONPE)

El funcionario explicó que el expediente fue remitido a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y que la Procuraduría Pública de la institución recibió el caso para determinar si corresponde presentar una denuncia penal. Añadió que la salida de Bolaños no respondió a la aceptación de una renuncia, sino a una decisión de la jefatura de retirarle la confianza y dejar sin efecto su designación.

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Pachas también descartó que el episodio afecte la preparación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y afirmó que el organismo sigue el cronograma aprobado. Sobre el acceso a la información institucional, dijo que los trabajadores autorizados usan claves personales e intransferibles que se renuevan periódicamente y que no existen indicios de manipulación externa.

De acuerdo con el cronograma oficial, los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) asumirán funciones el 1 de julio. Las contrataciones de mayor envergadura para el traslado del material electoral están previstas para agosto y contarán con el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

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JNE estima medio millón de candidatos en todo el país

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anticipa la inscripción de cerca de medio millón de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un proceso que marcará un récord de participación política en el país.

Representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Perú, mostrando una urna con papeletas, la bandera nacional y ciudadanos ejerciendo su derecho al voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo electoral proyecta que se elegirán más de 13.000 autoridades a nivel nacional, entre gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como miles de regidores y consejeros.

De acuerdo con la vocera del JNE, Gloria Rentería, los comicios del 4 de octubre permitirán a la ciudadanía seleccionar a sus representantes en 25 gobernaciones regionales y más de 1.800 alcaldías, además de otras autoridades locales.

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La dimensión del proceso se refleja en la cantidad de listas que se espera registrar: cerca de 14.000, impulsadas por 74 organizaciones políticas, de las cuales 41 son partidos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

A pocos días del cierre de inscripciones, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, señaló que la mayoría de las organizaciones ya trabaja en la carga de datos en la plataforma digital Declara +.