Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 28 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV.

Hoy, domingo 28 de junio, se disputará un único encuentro en la Copa del Mundo 2026, tras varias jornadas cargadas de actividad. El partido será determinante, ya que definirá al primer equipo clasificado a los octavos de final del torneo más importante de la FIFA.
Partido y horarios del domingo 28 de junio
- Canadá vs Sudáfrica se juega a las 14:00 horas. El partido es por los dieciseisavos de final y se disputa en el estadio Los Ángeles, en Estados Unidos.
Dónde ver el partido: canales y plataformas por país
- En Argentina transmiten TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+ y Paramount+.
- En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.
- En Uruguay transmiten Canal 5, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Chile transmiten Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Ecuador transmiten Teleamazonas, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Perú transmiten América TV, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Paraguay transmiten GEN y Trece.
- En Venezuela transmiten Televen, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.
- En Estados Unidos transmiten FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV y Tubi.
Canadá aseguró su pase a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo B en la Copa del Mundo 2026. El conjunto anfitrión inició su participación con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina.
En la segunda jornada, el equipo canadiense logró una contundente victoria por 6-0 ante Catar, con Jonathan David como figura tras marcar tres goles. En la última fecha, Canadá perdió 2-1 ante Suiza, resultado que lo relegó al segundo puesto del grupo.
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En tanto, Sudáfrica dio la sorpresa en el Grupo A al finalizar en la segunda posición, superando a selecciones como Corea del Sur y Chequia. El combinado africano sumó cuatro puntos y solo fue superado por México, otro de los anfitriones del certamen.
Sudáfrica comenzó el torneo con una derrota 2-0 ante México. En su segundo compromiso, igualó frente a Chequia y, en la última jornada, venció 1-0 a Corea del Sur con un gol de Thapelo Maseko en la segunda mitad, asegurando así su clasificación a la siguiente ronda.
Canadá y Sudáfrica han destacado en la Copa del Mundo por su despliegue físico y solidez en el juego. El equipo canadiense ha evidenciado un notable potencial ofensivo, apoyado en futbolistas que compiten en ligas de primer nivel internacional. Por su parte, el conjunto africano se ha distinguido por su disciplina táctica y organización en el campo. Estas características anticipan un encuentro parejo y de resultado incierto.
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Horarios para ver el partido de hoy
- Canadá vs Sudáfrica (14:00 horas / dieciseisavos de final)
- ¿A qué hora juegan? Ecuador (14:00 horas), Colombia (14:00 horas), Perú (14:00 horas), Venezuela (15:00 horas), Bolivia (15:00 horas), Chile (15:00 horas), Paraguay (16:00 horas), Uruguay (16:00 horas), Argentina (18:00 horas), Brasil (18:00 horas), El Salvador (13:00 horas), Panamá (14:00 horas), México (13:00 horas) y España (21:00 horas).
- ¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).
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