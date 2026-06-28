Gobierno del Perú autoriza donación de ayuda humanitaria para Venezuela tras doble terremoto

La asistencia, gestionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil, responde a una resolución suprema firmada por el presidente y su gabinete, y busca cubrir necesidades básicas en zonas afectadas| Latina Noticias

El Gobierno de Perú autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los fuertes sismos registrados esta semana. La medida, oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM y publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, permite al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) canalizar la asistencia destinada a la población afectada por el desastre natural.

El Gobierno de Perú autorizó el envío de catorce toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los fuertes sismos | Latina Noticias

Detalles logística del envío

Según la resolución, los bienes donados están valorizados en 278 mil 406 soles y comprenden productos alimenticios esenciales como arroz, fideos y aceite, además de carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje. Esta donación fue aprobada tras alcanzar un consenso dentro del Gabinete Ministerial y cuenta con la firma del presidente José María Balcázar, el jefe del gabinete, Luis Arroyo, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

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La carga, que suma un promedio de catorce toneladas, fue preparada en coordinación con distintas dependencias estatales para garantizar su llegada oportuna a Venezuela. Las autoridades supervisaron personalmente el embarque final, asegurando que los paquetes incluyan todo lo necesario para atender a los damnificados.

Terremoto en Venezuela

Los dos sismos que sacudieron a Venezuela esta semana dejaron un número indeterminado de damnificados y provocaron daños en diversas regiones del país. En respuesta, el gobierno venezolano solicitó asistencia internacional para enfrentar la emergencia humanitaria y cubrir las necesidades básicas de la población afectada.

El envío peruano constituye una muestra de solidaridad regional y se suma a los esfuerzos de otros países y organismos internacionales para socorrer a Venezuela en este contexto. El vuelo que transporta la ayuda partió este mismo domingo, llevando consigo los productos de primera necesidad y artículos de cobijo para los damnificados.

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Perú envía ayuda humanitaria a Venezuela tras doble sismo| Latina Noticias

El procedimiento para la entrega y distribución de los insumos en territorio venezolano se coordina directamente entre las autoridades de ambos países, garantizando que la ayuda llegue a las comunidades más afectadas por la emergencia sísmica.

El jefe del gabinete, Luis Arroyo, destacó el trabajo conjunto entre los ministerios involucrados y remarcó que la operación de traslado cumplió con todos los protocolos de seguridad y eficiencia. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, precisó que la asistencia peruana se enmarca en los acuerdos bilaterales de cooperación ante emergencias y desastres naturales.

Donación de empresas privadas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que, debido a restricciones legales, no puede recibir, almacenar ni transportar bienes físicos donados por entidades privadas o particulares con destino a Venezuela. Esta medida responde a numerosas solicitudes de empresas y gremios que buscan enviar ayuda humanitaria tras los recientes sismos en ese país.

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La Cancillería precisó que quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante donaciones económicas a través del Fondo Humanitario para Venezuela, gestionado por la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú. Esta plataforma oficial permite que los recursos lleguen de forma segura y coordinada a través de organizaciones locales y socios de confianza.

Además, el ministerio recomendó el canal de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para quienes quieran aportar recursos destinados a la emergencia venezolana. Ambas opciones garantizan la transparencia y la llegada efectiva de la ayuda a las poblaciones más afectadas.

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