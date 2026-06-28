Pamela López revela que producción de ‘La Granja VIP’ ocultó pelea entre los participantes: “Se fueron a las manos y cortaron”

Pamela López revela que producción de ‘La Granja VIP’ ocultó pelea entre los participantes: “Se fueron a lasmanos y cortaron”

La polémica rodea a La Granja VIP Perú tras la revelación de Pamela López, finalista del reality emitido por Panamericana Televisión, quien afirmó que el programa ocultó episodios claves de la convivencia, incluyendo altercados físicos entre los participantes. La empresaria trujillana puso en entredicho la veracidad del formato transmitido en YouTube, señalando que “ese 24/7 no es 24/7. Eso quiero que lo tengan claro todo el Perú. Nunca existió”, según declaró en el pódcast ‘Eso háblalo’.

Las declaraciones de López apuntan a que la transmisión digital, promocionada como acceso continuo a la vida dentro de la casa, eliminó momentos que habrían cambiado la percepción del público sobre la convivencia.

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“Hubo presencia de la producción porque algunos granjeros se fueron a las manos y, bueno, tuvo que cortarse”, expuso la exfinalista, haciendo referencia a un enfrentamiento físico que no fue emitido.

Pamela López podría pagar penalidad de más de S/ 100 mil por poner en duda el 24/7 de ‘La Granja VIP’

Durante la entrevista, la expareja de Paul Michael insistió en que la edición del reality omitió varios episodios para resguardar la imagen de ciertos concursantes. “Hubo muchas cosas que han sido cortadas, que no han sido evidenciadas. Posiblemente, presumo yo, para que no suceda o no perjudique a ciertas personas. Nunca existió un 24/7”, sostuvo en el mismo pódcast, dejando entrever que la producción ejerció control sobre lo que el público podía ver.

La empresaria también expresó su extrañeza por el tratamiento dispar de los contenidos. Mientras situaciones protagonizadas por ella recibieron amplia difusión, otros hechos de mayor gravedad no trascendieron más allá de las cámaras. “Hubo varias situaciones que creo yo han sido cortadas porque no se habla. Entonces a mí me sorprende que no se diga cuando son cosas mucho más graves”, compartió López, quien aseguró que esto afectó la percepción real del público sobre lo que ocurría en la casa.

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El impacto de sus palabras no tardó en generar respuestas dentro del entorno del reality. Pati Lorena, exproductora de televisión y también participante de “La Granja VIP Perú”, recordó que todos los concursantes firmaron un acuerdo de confidencialidad que les impide revelar detalles internos del programa.

Pamela López expresó frustración por no poder disputar un pase a la gran final. YouTube.

“Todos los participantes, incluida yo, firmamos un contrato de confidencialidad. Ni el talento ni el mánager pueden hablar de situaciones que impliquen la producción del reality porque podría ser penado con hasta más de 100.000 soles”, advirtió Lorena, integrante del ‘Team víboras’.

Pamela López pidió trabajo tras el fin de La Granja VIP

El desenlace de La Granja VIP marcó un momento decisivo para Pamela López, quien alcanzó el segundo lugar entre veintiséis participantes y se consolidó como una de las figuras destacadas de la edición. Tras la final, en una conversación con Samuel Suárez, creador de Instarándula y analista de realities, la empresaria ofreció detalles sobre su experiencia y sus planes a futuro en el medio televisivo.

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Aunque no obtuvo el primer puesto, López valoró el camino recorrido hasta las instancias finales y compartió su sentir respecto al resultado. “Definitivamente, obviamente, quién no quisiera ganar esa plata que nos hace mucho bien a todos, cada quien con sus necesidades”, respondió al ser consultada sobre sus expectativas económicas. La empresaria también destacó la emoción de haber estado entre las cinco finalistas: “Ya haber estado entre las cinco no tienen ni idea de mi emoción”.

La aún esposa de Christian Cueva se mostró contenta con lo logrado en la competencia, pero dejó claro que desea seguir trabajando | Instagram / Instarándula

Con la mirada puesta en nuevas oportunidades, Pamela López manifestó su interés en continuar vinculada a la televisión. “Yo no tengo esa experiencia, no tengo los realities, pero lo que sí tengo son ganas y fuerzas para seguir metiéndome en todo”, afirmó. En un mensaje dirigido a productores y responsables de casting, agregó: “Así que llámeme por favor, que lo que más necesito es trabajo”. Instarándula resaltó que su desempeño en el reality la posiciona como un nuevo rostro dentro del panorama del entretenimiento nacional.

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