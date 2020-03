Rumores, data mining y especulaciones anticipan la llegada de otros personajes que no aparecen en la historia principal del juego. La mayoría son de Dragon Ball Super o de películas que no pertenecen al canon principal de la franquicia, por lo que se desconoce cómo se incorporarían al título. Seguramente aprovechen esto para incorporar historias paralelas que no necesiten llegar al final de la aventura y se puedan experimentar en cualquier punto del camino.