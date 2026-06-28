San Pedro y San Pablo: ¿Por qué se celebran el mismo día?

Una representación de San Pedro y San Pablo, con citas bíblicas, celebra la solemnidad de ambos apóstoles que se conmemora el 29 de junio.

El lunes 29 de junio, la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, una de las fechas más relevantes del calendario litúrgico cristiano. Esta conmemoración conjunta destaca la figura de dos apóstoles considerados pilares fundamentales del cristianismo, cuyos legados han marcado la historia religiosa y cultural de Occidente.

La elección de una fecha común para ambos santos responde a una tradición antigua y a motivaciones espirituales y teológicas de gran peso. Tanto San Pedro como San Pablo desempeñaron roles centrales en la consolidación de la Iglesia primitiva y en la expansión del mensaje evangélico más allá de las fronteras de Judea. Según expertos citados por Vatican News, “la celebración conjunta subraya su unidad en la misión y el testimonio”.

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San Pedro y San Pablo, apóstoles de Jesús de Nazaret.

Fundadores de la Iglesia de Roma

Los relatos evangélicos describen cómo Jesús de Nazaret confió a Simón, llamado Pedro, la responsabilidad de guiar a la comunidad de creyentes. “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, se registra en los Evangelios. De este modo, San Pedro quedó identificado como la “roca” sobre la que se sostiene la Iglesia, asumiendo la función de líder espiritual tras la muerte y resurrección de Cristo. Durante los primeros años, Pedro condujo a los apóstoles y veló por la fidelidad doctrinal de los discípulos.

Por su parte, San Pablo —cuyo nombre original era Saulo de Tarso—, tras su conversión, se volcó por completo a la predicación del Evangelio entre los pueblos no judíos. Su labor como “apóstol de los gentiles” resultó decisiva para transformar la Iglesia en un movimiento de alcance universal. De acuerdo con palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, recogidas por Vatican News, Pablo “luchó el noble combate anunciando la Palabra de Dios y entregándose totalmente por Cristo y su Iglesia”.

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Un vitral muestra a los apóstoles San Pablo con una espada y San Pedro con una llave y un libro, con nimbo dorado sobre un fondo de cielo azul.

Columnas espirituales de la Iglesia universal

El Papa Francisco, en sus intervenciones públicas, ha reiterado que San Pedro, San Pablo y la Virgen María constituyen “compañeros de viaje en la búsqueda de Dios”. Según el pontífice, la herencia espiritual de estos apóstoles sigue viva y representa un llamado permanente a practicar las virtudes de la fe y la caridad. “Pedro profesó primero a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y Pablo expandió ese anuncio a las naciones”, afirmó el Papa en una homilía.

La memoria de ambos apóstoles está asociada de forma indisoluble a la ciudad de Roma, que los reconoce como patronos y protectores. Sus tumbas, que se encuentran en dos de las principales basílicas de la capital italiana, mantienen un flujo constante de peregrinos y fieles que buscan inspiración en sus ejemplos.

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Los apóstoles Pedro y Pablo son venerados por su sacrificio y dedicación en la difusión del mensaje cristiano. (El Greco)

Martirio en Roma y legado compartido

Con el paso de los años, San Pedro y San Pablo vivieron sus últimos días en Roma, en un contexto de persecución contra los cristianos bajo el gobierno de Nerón. Ambos fueron arrestados en la prisión Mamertina, también conocida como el Tullianum, donde permanecieron hasta sus ejecuciones.

La tradición cristiana relata que San Pedro murió crucificado, solicitando hacerlo con la cabeza hacia abajo. Consideraba que no era digno de morir del mismo modo que Jesús. Sus restos se encuentran bajo la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano. San Pablo, por su parte, fue decapitado y sepultado en la Basílica de San Pablo Extramuros. Vatican News destaca que “la memoria de su martirio refuerza la unidad de la fe cristiana y el valor del testimonio hasta las últimas consecuencias”.

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Un vitral muestra a los apóstoles San Pablo con una espada y San Pedro con una llave y un libro, con nimbo dorado sobre un fondo de cielo azul.

Patronos y símbolos de la Iglesia de Roma

En la homilía de la Solemnidad del año 2012, el Papa Benedicto XVI definió a San Pedro y San Pablo como “patronos principales de la Iglesia de Roma”. La tradición sostiene que ambos representan la totalidad del mensaje cristiano: Pedro simboliza la unidad y la estructura visible de la Iglesia, mientras que Pablo encarna su dinamismo misionero y apertura universal.

La liturgia romana los venera juntos como expresión de una comunión profunda, más allá de sus diferencias personales y de los conflictos que, según los relatos bíblicos, surgieron en su relación. Vatican News remarcó que “la figura de Pedro y Pablo supera la rivalidad para ofrecer un nuevo modelo de fraternidad”.

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Estatuas de San Pedro y San Pablo son transportadas en una procesión fluvial y terrestre, rodeadas de feligreses, durante la festividad religiosa.

Un nuevo modelo de hermandad

Desde la perspectiva teológica, la celebración conjunta de San Pedro y San Pablo también busca contraponer el modelo de fraternidad bíblica marcado por el conflicto, como el de Caín y Abel. Según Benedicto XVI, “aunque humanamente muy diferentes, Pedro y Pablo constituyen una forma renovada de ser hermanos”. La gracia del Evangelio habría permitido que ambos construyeran una relación basada en el respeto y la colaboración, en contraste con las divisiones del relato del Génesis.

Esta interpretación simboliza que la Iglesia puede integrar diversidad y superar tensiones internas, siempre que prevalezca el compromiso con el mensaje cristiano. La solemnidad del 29 de junio permanece como recordatorio de esta vocación a la unidad, inspirada en quienes dieron su vida por la fe.

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San Pablo es llamado el 'Apóstol de los gentiles', el 'Apóstol de las naciones'. Fundador de comunidades cristianas, evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio romano

Cinco claves de una celebración conjunta

A lo largo de los siglos, la Iglesia ha transmitido cinco razones principales para celebrar a San Pedro y San Pablo el mismo día:

Ambos son considerados fundadores de la Iglesia de Roma. Representan las columnas espirituales sobre las que se sostiene la fe cristiana. Compartieron el destino del martirio en Roma. Son los principales patronos de la ciudad y símbolos del Evangelio. Encarnan un modelo alternativo de hermandad, basado en la colaboración y el perdón.

La Solemnidad de San Pedro y San Pablo sigue siendo una de las fiestas más universales de la cristiandad, con celebraciones litúrgicas en todo el mundo y un profundo significado para millones de fieles. Según lo explicado por Vatican News, el testimonio de ambos apóstoles “continúa inspirando a la Iglesia en su misión evangelizadora y en su búsqueda de fraternidad auténtica”.