Técnico de Sport Huancayo y exayudante de Sampaoli habló sobre Christian Cueva y elogió a Ricardo Gareca

Carlos Desio conoce a Christian Cueva y Ricardo Gareca de su etapa de asistente técnico y jugador, respectivamente.

Sport Huancayo es uno de los equipos que ha sorprendido en este arranque de la Liga 1 2022. Y es que ha ganado sus cuatro partidos, logrando 12 puntos y posicionándose como un serio rival a tomar en cuenta en el campeonato. En ese sentido, el que encabeza este proyecto es el entrenador Carlos Desio, quien habló sobre Christian Cueva y Ricardo Gareca.

Ahora, para entrar en contexto, hay que destacar que el técnico del ‘Rojo Matador’ conoce al mediocampista peruano en su paso por el Santos de Brasil cuando era asistente de Jorge Sampaoli. Por ello es que lo conoce e indicó el motivo por el cual no logró adaptarse al ‘Peixe’. “Christian es un jugador de mucha calidad, la que tiene es de los jugadores diferentes y por ahí en Santos en la parte defensiva no encajó, le costaba mucho lo que es el retroceso y la marca, no la siente tanto y Sampaoli la exige mucho en los jugadores, no solo en la parte ofensiva sino en la defensiva . Después la calidad que tiene lo nota todo el mundo, es un jugador diferente, lo está demostrando ahora, lo demostraba antes y lo va a seguir demostrando”, señaló Desio en una entrevista realizada para ESPN Perú.

Cueva tuvo un corto paso por este equipo al que llegó en febrero del 2019 en una transferencia a préstamo de parte del Krasnodar de Rusia. Fue un pedido expreso del mismo Sampaoli pero no logró consolidarse. Además, era una época donde el futbolista nacional estuvo involucrado en hechos extradeportivos, los cuales tampoco ayudaron para que mejore su situación en el equipo. Según el presidente de la entidad ‘alvinegra’ de ese entonces, José Carlos Peres, llegó a decir que “no hubo compatibilidad entre ambos” en una entrevista para Movistar Deportes tiempo después de la salida de Cueva del ‘Peixe’, haciendo referencia a la relación entre el mismo jugador y el exDT de la selección de Argentina.

Christian Cueva y Jorge Sampaoli en el Santos de Brasil. | Foto: Santos FC

APRENDIZAJE CON SAMPAOLI

Sin embargo, fuera de estos desafortunados hechos, el haber sido el ayudante del entrenador, tanto en el Santos como en Atlético Mineiro, le sirvió para tener su propio camino como técnico aparte. “Aprendí mucho de Jorge, la verdad que él me abrió las puertas de trabajar para yo después despegarme solo, soy un agradecido total a él y a toda la experiencia que pude tener, no solo él sino con su cuerpo técnico que es muy idóneo”, declaró el que fuera estratega de Deportivo Binacional a finales del 2021.

COMPAÑERO DE GARECA EN INDEPENDIENTE

Carlos Desio también se refirió al actual entrenador de la ‘bicolor’, con quien compartió equipo en su etapa de futbolista en Independiente de Avellaneda en 1993 y del que resaltó su profesionalismo. “La experiencia que tengo con Ricardo es de un profesional. Estaba en uno de sus últimos años de carrera, creo que ahí se retira. La verdad me dejó una impresión muy buena en la parte del profesionalismo y en la que nos aconsejaba mucho a nosotros los jóvenes que recién estábamos haciendo hincapié en el primer equipo. Después lo demostró como director técnico, la verdad en un nivel muy alto pudo llevar a Perú a un Mundial y ahora está con la posibilidad de nuevo, eso no es poca cosa”, comentó el técnico de 49 años.

El ‘Tigre’ mejoró considerablemente a la selección peruana desde que llegó en el 2015, convirtiéndola en un equipo competitivo, capaz de hacerle frente a cualquier rival sin importar el nivel. Asimismo, supo manejar las individualidades que aparecieron y logró que conformar un equipo en todo el sentido de la palabra. Prueba de ello es la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y ahora la mantiene en carrera por un cupo al de Qatar este 2022.

